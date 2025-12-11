Bērna nāve Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), kur, iespējams, pacienta ārstēšanā sajaukti medikamenti, ir izraisījusi plašu izmeklēšanu ķēdi gan šajā, gan citās Latvijas slimnīcās, intervijā raidījumam "900 sekundes " norādīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Valsts policija jau sākusi kriminālprocesu, arī Veselības inspekcija izveidojusi speciālu izmeklēšanas grupu, kas detalizēti pārbaudīs BKUS ārstniecības un zāļu aprites procesus. Slimnīcai uzdots sniegt arī savu redzējumu par to, kā turpmāk novērst šādas traģēdijas.
Pēc ministra teiktā, šobrīd
notikušais izskatās kā cilvēka faktora radīta kļūda,
bet viņš šo gadījumu nesaista ar mediķu pārslodzi vai personāla trūkumu. Veselības ministrs Hosams Abu Meri apstiprināja, ka tiks izvērtētas arī citas ārstniecības iestādes, lai pārliecinātos par zāļu glabāšanas un ievadīšanas sistēmu drošību visā valstī.
Iepriekš ziņots, ka 26. novembrī BKUS miris onkoloģijas pacients, iespējams, kļūdaini saņemot cita veida medikamentus. Slimnīca šos apstākļus publiski nekomentē un nav atklājusi, vai iesaistītā ārstniecības persona turpina pildīt pienākumus.
BKUS uzsākusi iekšējo izmeklēšanu, taču tās rezultāti nenāks tik drīz. Veselības inspekcija un policija turpina darbu, lai noskaidrotu precīzus apstākļus, kā arī iespējamos atbildīgos par notikušo traģēdiju.
