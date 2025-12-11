Ukrainas droni Kaspijas jūrā trāpījuši Krievijas naftas ieguves platformai, kā rezultātā tās darbība apturēta, ziņu aģentūrai "Interfax-Ukraina" apstiprinājis avots Ukrainas Drošības dienestā (SBU).
Avota teiktajā norādīts, ka SBU īpašo operāciju centra "Alfa" tāldarbības droni skāruši uzņēmuma "Lukoil-Ņižņevolžskņeft" Filanovska naftas platformu.
"Platformai fiksēti vismaz četri triecieni. Pēc uzbrukuma apturēta naftas un gāzes ieguve vairāk nekā 20 urbumos, kurus tā apkalpo,"
sacīja avots.
Tā ir pirmā reize, kad Ukrainas trieciens sasniedzis Krievijas naftas ieguves infrastruktūru Kaspijas jūrā.
Filanovska atradne ir viena no lielākajām izpētītajām atradnēm Krievijā un Kaspijas jūras Krievijas sektorā.
Tās krājumi tiek lēsti ap 129 miljoniem tonnu naftas un 30 miljardiem kubikmetru gāzes.
Iegūtā nafta un gāze tika transportēta eksportam, izmantojot Kaspijas jūras cauruļvadu konsorciju.
Aptauja
Kāds ir Ukrainas armijas mērķis, veicot militāru operāciju Krievijas teritorijā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.