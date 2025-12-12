EP deputāti vēlas vērienīgu ES rīcību, lai aizsargātu nepilngadīgos internetā, visā ES atļaujot lietot sociālos medijus tikai no 16 gadiem un aizliedzot atkarību izraisošu praksi.
Novembra izskaņā EP apstiprinājusi nenormatīvu ziņojumu, kurā paustas dziļas bažas par fiziskās un mentālās veselības apdraudējumiem, ar kuriem bērni un jaunieši saskaras interneta vidē. Saistībā ar ziņojumu pieņemtajā lēmumā aicināts ES stingrāk aizsargāt bērnus no manipulatīvām stratēģijām, kas var palielināt atkarību un kaitēt viņu spējām koncentrēties.
Parlamentā izskatītais ziņojums atsaucas uz pētījumu, kurā secināts, ka 97% jauniešu izmanto internetu katru dienu un 78% jauniešu vecumā no 13 līdz 17 gadiem pārbauda savas ierīces vismaz reizi stundā. Citos pētījumos secināts, ka katram ceturtajam jaunietim ir raksturīga problemātiska vai disfunkcionāla viedtālruņa lietošana, t. i., uzvedība, kas līdzinās atkarībai. Saskaņā ar 2025. gada "Eirobarometra" aptaujas datiem vairāk nekā 90% eiropiešu uzskata – ir steidzami jārīkojas, lai aizsargātu bērnus tiešsaistē, jo īpaši saistībā ar sociālo mediju negatīvo ietekmi uz bērnu mentālo veselību (93%), iebiedēšanu tiešsaistē (92%) un nepieciešamību ierobežot piekļuvi vecumam neatbilstošam saturam (92%). Lai risinātu problēmas, atsevišķas ES dalībvalstis jau sākušas rīkoties patstāvīgi, tiešsaistes platformām nosakot vecuma ierobežojumus un vecuma pārbaudes sistēmas.
Lai palīdzētu vecākiem pārraudzīt bērnu aktivitāti digitālajā vidē un nodrošinātu, ka darbības tiešsaistē ir vecumam atbilstošas, EP ierosina visā ES atļaut izmantot sociālos medijus, video koplietošanas platformas un mākslīgā intelekta (MI) platformas tikai no 16 gadu vecuma. Pieeja būtu atļauta arī no 13 gadu vecuma, bet tikai ar vecāku piekrišanu.
EP deputāti pauduši atbalstu Eiropas Komisijas darbam pie ES vecuma pārbaudes lietotnes un Eiropas digitālās identitātes maka, vienlaikus arī uzstājot, ka vecuma pārbaudes sistēmām jābūt precīzām un jāaizsargā nepilngadīgo privātums. Turklāt šādu sistēmu lietošana neatbrīvos platformas no pienākuma nodrošināt, ka to produkti ir droši un dizains ir vecumam atbilstošs.
Lai veicinātu ES Digitālo pakalpojumu akta un citu attiecīgo noteikumu ievērošanu, EP deputāti arī ierosinājuši noteikt, ka augstākā līmeņa vadītāji personīgi ir atbildīgi par nopietniem un pastāvīgiem neatbilstības gadījumiem, jo īpaši attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību un vecuma pārbaudi.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
