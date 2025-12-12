Gripas epidēmijas dēļ vairākās Latvijas slimnīcās — Liepājā, Ventspilī, Talsos un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā — noteikti papildu drošības pasākumi pacientiem un apmeklētājiem.
Pacientiem ambulatorajās nodaļās un uzņemšanā obligāti jālieto ķirurģiskā maska. Ja ir elpceļu infekcijas simptomi, tiek veikti gripas un Covid-19 eksprestesti, bet neskaidros gadījumos — laboratoriskā pārbaude.
Visās nodaļās ierobežota apmeklētāju plūsma: vienu pacientu vienlaikus drīkst apmeklēt tikai viens cilvēks, maska jālieto visu laiku, un apmeklējums nedrīkst pārsniegt 15–30 minūtes atkarībā no slimnīcas noteikumiem.
Pie pacientiem ar apstiprinātu gripu vai Covid-19 apmeklējumi ir aizliegti.
Izņēmumi iespējami tikai pēc ārstējošā ārsta atļaujas.
Apmeklētājiem jālieto arī bahilas un, ja nepieciešams, aizsargapģērbs, kā arī obligāti jādezinficē rokas. Slimnīcas uzsver — nedrīkst ierasties ar slimības simptomiem vai pēc kontakta ar inficētu personu.
Tuvinieki aicināti sazināties ar pacientiem attālināti, ja iespējams.
Pacientiem ar elpceļu simptomiem pirms plānotiem ambulatorajiem izmeklējumiem jāsaņem norādes no slimnīcas un vizīte jāatliek vai jālieto maska.
Stradiņa slimnīca brīdina, ka nodaļās ar paaugstinātu saslimstību ierobežojumi var būt stingrāki, bet paciņu nodošana pacientiem joprojām ir nodrošināta.
SPKC informē, ka gripas epidēmija sākusies, jo pozitīvo paraugu īpatsvars pieaudzis līdz 18,1%, kas būtiski pārsniedz epidēmijas slieksni.
