Latgales patriote, šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Margarita Kolosova pavisam nesen pārsteidza ar negaidītu atzīšanos, ka ir iepazinusies ar jaunu vīrieti no Kazahstānas. Viņa ir sākusi palīdzēt vīrietim un viņa ģimenei finansiāli, kā arī plāno jauniegūto draugu jau drīzumā apciemot.
Margarita atklāj jaunas detaļas par savu jauniegūto draugu: “Mēs sākām kontaktēties augusta vidū, Mēs tā diezgan atklāti runājām – es par savu dzīvi, viņš par savu, arī par finansiālo stāvokli. Cilvēks man raksta Whatsapp, ka viņam ir tāds kauns kā vecim: “Es strādāju divos darbos, bet es nevaru atļauties nopirkt vecākajai meitai uz 1. septembri jaunus apavus.” Es tā padomāju – nu nepapīpēšu 3-4 dienas, bet izdarīšu labu darbu un nopirkšu bērnam krosenes.
Viņš man piezvanīja, blakus sēdēja meita, kura pilnīgi neticēja, ka var būt tā, ka kāds svešs cilvēks no malas iedod kaut kādu naudu. Es teicu, lai izvēlas, kādas grib, ka pasūtīsim. Neticēja bērns līdz pēdējam, līdz pat brīdim, kad viņai tās krosenes tika atvestas uz mājām. Man, protams, prieks. Kas tad ir tie 30–40 eiro? Es vairāk nopīpēju mēnesī, a te bērnam prieks.”
Viņa atklāj, ka Kazahstānā esot ļoti ticīgi cilvēki. Meitene esot teikusi, ka ģimene tik ilgi esot lūgusies, un beidzot viņu lūgšanas ir uzklausītas – Dieva atsūtījis tanti Margaritu. “Es viņiem saku – nē, skatieties uz otru pusi! Es no otras frontes, nekāds Dievs mani nav sūtījis! Un tā mēs sākām kontaktēties,” atklāj Margarita.
Viņa stāsta par vēl kādu situāciju, kad draugam bija nepieciešama palīdzība: “Viņš saka, ka mammai dzimšanas diena. Mamma laikam divus gadus vecāka par mani, dzīvo tālu. Viņš man piezvana un raud, ka gribētu apsveikt. [..] Es saku – atrodi tajā pilsētā kurjeru, kas nodarbojas ar ziedu pārdošanu, pasūtīsim ziedus, lai mammai aizved. Nopirkām mammai ziedus, aizsūtījām.”
Margarita piemetina, ka sākotnēji neviens nav zinājis, ka viņa sniedz palīdzību puisim no Kazahstānas. “Es tagad varbūt reizi mēnesī aizsūtu 20 einārus vai vēl kaut ko. Man uzreiz teica – tu esi muļķe, tevi izmanto,” atklāj viņa. Margarita stāsta, ka pret sūtīto naudu draugs izturas ļoti atbildīgi, sūtot atskaites, kā bērniem nopircis augļus un tamlīdzīgi.
