Nepilnu mēnesi pēc Jāņa Vimbas ("Siguldas novada partija") atbrīvošanas no Siguldas novada priekšsēdētāja amata dome ceturtdien par jauno novada vadītāju ievēlēja līdzšinējo mēra vietnieku Linardu Kumski (LZS), kurš iepriekšējā sasaukumā jau bija šajā amatā.

Kumska ievēlēšana nozīmē, ka koalīcijā atgriežas Nacionālā apvienība. Tā kopā ar sabiedrotajiem no vairākām partijām vēlēšanās uzvarēja, bet palika opozīcijā, jo Latvijas Zemnieku savienība (LZS), kas startēja kopā ar Latvijas Zaļo partiju (LZP), par sabiedrotajiem izvēlējās "Siguldas novada partiju" un "Jauno Vienotību".

Nepilnus piecus mēnešus pēc vēlēšanām no LZS/LZP saraksta ievēlētie deputāti tomēr spēja vienoties par sadarbību ar Nacionālo apvienību (NA). Iespējams, iepriekšējās nesaskaņas palīdzēja atrisināt arī abu partiju vadošie politiķi, kuri dzīvo novadā. Saeimā pārstāvētām partijām ir būtiski Saeimas vēlēšanu gadā būt pie varas pašvaldībā, kurai vēl pirms dažiem gadiem bija laba slava un kurai ir attīstības potenciāls. Vairākus sasaukumus Siguldas novadu vadīja Uģis Mitrevics (NA). Taču Nacionālā apvienība pirms 14. Saeimas vēlēšanām nolēma izvirzīt U. Mitrevicu par savu premjera kandidātu, lai gan viņam tolaik nebija ne Saeimas, ne valdības darba pieredzes. U. Mitrevics nekļuva par premjeru un arī Saeimā nav pamanāmāko deputātu vidū. Šīs nedēļas nogalē Nacionālā apvienība izvirzīs jaunu premjera kandidātu, kas vairs nebūs U. Mitrevics.

