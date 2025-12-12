No maiņas tirdzniecības līdz monētām, banknotēm, maksājumu kartēm – eiropiešu izmantotās maksājumu sistēmas ne mirkli nav pārstājušas attīstīties.
Vēstures gaitā inovāciju rezultātā šīs sistēmas kļuvušas arvien sarežģītākas, efektīvākas un ērtākas. Mūsdienās tehnoloģijas pārveido mūsu sabiedrību nepieredzēti straujā tempā. Tātad ir tikai dabiski, ka jāpielāgojas arī mūsu valūtai. Eiropai digitālajā laikmetā nepieciešams digitālais eiro.
Pašlaik eiro skaidrā nauda pastāv tikai fiziskā formā – kā banknotes un monētas, ko glabājam savā makā. Skaidrā nauda ir mūsu vienotās valūtas vistaustāmākā izpausme. Mēs zinām, ka varam paļauties uz skaidro naudu. To pieņem visā eirozonā. Tā ir viegli lietojama un iekļaujoša. Tā aizsargā privātumu. Un tā ir mūsu nauda, ko emitējusi valsts iestāde – Eiropas Centrālā banka (ECB).
Tomēr arvien vairāk eiropiešu izvēlas veikalos maksāt digitāli vai iegādāties preces internetā. Tāpēc mums nepieciešama skaidrā nauda arī digitālā formā, kas papildinātu mūsu rīcībā esošās banknotes un monētas. Digitālā eiro uzdevums ir reaģēt uz šīs pārejas radītajām iespējām un izaicinājumiem.
Uz to vērsta vienotās valūtas pakete, ar ko 2023. gadā nāca klajā Eiropas Komisija. Tajā ietverti divi priekšlikumi, kurus pašlaik apspriež Eiropas likumdevēji. Pirmā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem arī turpmāk visā eirozonā būtu pieejamas eiro banknotes un monētas un iespēja norēķināties ar tām. Vienlaikus ECB izstrādā jauna parauga eiro banknotes. Tām būs jauns dizains, padarot jaunās banknotes pievilcīgākas un saprotamākas ikvienam eiropietim, vienlaikus nodrošinot, ka tās ir pēc iespējas drošākas un ilgtspējīgākas.
Eiro monētas un banknotes nekur nepazudīs.
Eiropiešiem būs iespēja izvēlēties, vai maksāt ar eiro banknotēm un monētām vai digitālo eiro. Paredzēts, ka digitālais eiro papildinās skaidro naudu, nevis to aizstās.
Otrais priekšlikums attiecas uz digitālā eiro regulējumu. Šis regulējums paredz, ka digitālais eiro būs bezmaksas, vienkāršs un iekļaujošs. Digitālais eiro tiks pieņemts jebkāda veida digitālo maksājumu veikšanai visā eirozonā un atbildīs visaugstākajiem privātuma aizsardzības standartiem, kas līdzināsies skaidrās naudas nodrošinātajiem standartiem. Tas būs izmantojams gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tādējādi ļaujot veikt digitālos maksājumus tīmekļa vietnēs, kā arī darījumus bez interneta pieslēguma. Turklāt digitālais eiro būtu jāskata plašākā kontekstā, ņemot vērā nepieciešamību uzlabot Eiropas stratēģisko autonomiju. Pašlaik mūsu maksājumu vidē dominē ārpus Eiropas esošo valstu pakalpojumu sniedzēji. Mums pietrūkst visiem digitālajiem maksājumiem visā eirozonā izmantojama Eiropas digitāla risinājuma, kas varētu aizpildīt vietu, kas radusies, cilvēkiem arvien mazāk izmantojot skaidro naudu. Galu galā tas vairo mūsu atkarību no ārvalstu uzņēmumiem arvien polarizētākā un sadrumstalotākā pasaulē. Šādā mērā nododot citu rokās tehnisko kontroli pār Eiropas Savienības ekonomiku, tiek būtiski vājināta Eiropas spēja autonomi rīkoties pasaules arēnā. Tas rada reālus draudus mūsu noturībai un ekonomiskajai drošībai. Tāpēc mums jārīkojas, lai samazinātu ārējo atkarību, kas varētu ierobežot mūsu brīvību īstenot politiku saskaņā ar mūsu vērtībām un interesēm. Digitālais eiro nekonkurēs ar privātiem maksāšanas līdzekļiem. Tas tos papildinās, ļaujot Eiropas privātajiem maksājumu risinājumiem vieglāk paplašināt darbību, tvērumu un piedāvāto funkcionalitāti.
2026. gads būs ārkārtīgi svarīgs digitālā eiro projektam. Nesen notikušajā samitā Eiropas valstu vadītāji atzinīgi novērtēja pēdējā laikā panākto progresu. Viņi arī uzsvēra, cik svarīgi ir ātri pabeigt likumdošanas darbu un pasteidzināt citus sagatavošanās pasākumus. ECB gatavojas potenciālai digitālā eiro izlaišanai 2029. gadā, pieņemot, ka nākamajā gadā tiks apstiprināti nepieciešamie tiesību akti. Sagatavošanās darbi ietvers pilotprojektu, ko plānots uzsākt 2027. gadā.
Eiro kļuvis par Eiropas ekonomiskā spēka apliecinājumu un Eiropas vienotības simbolu pasaulē. 2026. gadā eirozona uzņems 21. dalībvalsti – Bulgāriju. Valūtai, kas vairos labklājību 21 eirozonas valstī, tagad pilnībā jāpārņem 21. gadsimta tehnoloģijas.
Digitālais eiro ir ideja, kam tagad ir pienācis īstais laiks. Tas nav tikai jaunākais solis mūsu naudas evolūcijā, tas ir vitāli svarīgs solis, lai veicinātu mūsu stratēģisko autonomiju un maksimāli izmantotu digitālā laikmeta sniegtās iespējas.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā
