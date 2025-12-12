Rīgas mēra pienākumu izpildītājs, vicemērs Edvards Ratnieks (NA), apturējis lēmumprojekta virzību par pašvaldībai piederošās SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) pārdošanu, pavēstīja viņa padomniece Inese Ozoliņa.
Ratnieks norāda, ka šis ir nozīmīgs jautājums rīdziniekiem, tāpēc tas jāizvērtē rūpīgāk un jāpārskata arī citi iespējamie scenāriji. Viņš uzsver, ka pašreizējais priekšlikums par 51% uzņēmuma akciju pārdošanu biržā ir tikai viens no variantiem, ko izstrādājis RNP ar piesaistītiem ekspertiem, un nepieciešama kvalitatīva izvērtēšana, lai lēmums būtu gan pašvaldības, gan iedzīvotāju interesēs.
"Šobrīd pirmšķietami rodas sajūta, ka šis ir uzņēmuma interesēs,"
pauda Ratnieks.
Ratnieks skaidroja, ka diskusijas par RNP nākotni Rīgas domē vēl nav noslēgtas. Viņaprāt, pirms jebkāda lēmuma virzīšanas svarīgi esot izvērtēt visus iespējamos risinājumus un saprast, kurš no tiem vislabāk atbilstu rīdzinieku un pašvaldības interesēm.
Politiķis pieļauj, ka gan uzņēmuma akciju kotēšana biržā, gan investoru piesaiste tiešā veidā varētu dot ieguvumus RNP sniegto pakalpojumu kvalitātei. Taču viņš kategoriski nepiekrīt situācijai, kurā tiek apspriests tikai viens iespējamais risinājums.
Rīgas vicemērs atgādināja, ka uzņēmuma piesaistītie eksperti ir izstrādājuši trīs dažādus scenārijus, taču dome tos pagaidām nav pilnībā izvērtējusi.
Iepriekš ziņots, ka RNP plānots reorganizēt par akciju sabiedrību, lai nodrošinātu akciju pārdošanu publiskajā piedāvājumā. Sākotnēji paredzēts pārdot kontrolpaketi – 51% akciju – Baltijas regulētajā vērtspapīru tirgū, pēc tam plānots pārdot arī atlikušās kapitāla daļas. Publiskais piedāvājums varētu tikt izteikts arī privātajiem ieguldītājiem, tiem piedāvājot līdz 15% akciju.
Ja plāns tiks īstenots, pašvaldības izšķirošā ietekme RNP tiktu pārtraukta līdz 2027. gada beigām, bet pilnībā līdzdalība tiktu pārtraukta līdz 2028. gadam. Pašreiz uzņēmums pilnībā pieder Rīgas domei, 2024. gadā tā apgrozījums sasniedza 80,57 miljonus eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023. gadā, un peļņa bija deviņi miljoni eiro. RNP nodarbina aptuveni 2000 darbiniekus un pārvalda ap 3500 ēku.
