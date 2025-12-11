Ceturtdien par Siguldas novada domes priekšsēdētāju ar desmit balsīm ievēlēts līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis (LZS), kurš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu.
Viņu atbalstīja apvienotā Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas frakcija, kā arī Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas kopīgais saraksts.
Pret balsoja septiņi "Jaunās vienotības" un Siguldas novada partijas deputāti, kā arī Jānis Strautmanis (NA).
Strautmanis pirms balsojuma paziņoja, ka "nav redzēts sliktāks vadītājs", tāpēc Kumski neatbalstīs.
Jauns domes priekšsēdētājs bija nepieciešams pēc tam, kad 13. novembrī deputāti nobalsoja par Uģa Vimbas atbrīvošanu no amata. Vimbas gāzēju vidū bija arī viņa sākotnējais sabiedrotais Kumskis. Neuzticības pieprasījumu parakstīja 11 deputāti no NA, LRA, Vidzemes partijas, JKP un LZS/LZP sarakstiem. Par Vimbas atcelšanu kopumā nobalsoja 13, pieci bija pret, viens atturējās, bet deputāte Eva Viļķina balsojumā nepiedalījās.
Vimbam pārmeta nepietiekamu komunikāciju ar iedzīvotājiem un kolēģiem, kā arī ieilgušus infrastruktūras darbus.
Vimba aizrādījumus noraidīja, uzsverot, ka PR aktivitātes paveiktas visa novada, nevis personīga tēla veidošanai.
Pēc Vimbas atcelšanas, par gatavību vadīt domi Kumskis paziņoja norādot, ka bijušā priekšsēdētāja nonākšanai amatā galvenais šķērslis esot bijušas komunikācijas problēmas, nevis kāda konkrēta situācija.
Iepriekšējās vēlēšanās Linards Kumskis kandidēja kā profesionālā bakalaura grāda īpašnieks izglītībā un angļu valodas skolotājs. Viņš strādājis par pedagogu Krimuldas vidusskolā.
