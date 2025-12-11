Tāpat kā daudzās ģimenēs, arī Bindru mājās valda intensīva rosība, gaidot tuvojošos svētkus. Raidījumā “Ģimene burkā” Agrita ar bērniem aktīvi gatavojas Ziemassvētkiem, kas ietver arī pārdomas par tradicionālo svētku centrālo rotu – eglīti. Tomēr atklājas, ka ģimenes locekļu domas šajā jautājumā dalās.
Neskatoties uz bērnu lielo vēlmi sākt dekorēšanu, Agrita šogad pauž šaubas par eglītes ienešanu mājā. "Iedomājieties — nes to egli iekšā, viņa atkal birst, viņa atkal kož," ar nogurumu nosaka Agrita. Viņas galvenais arguments ir tas, ka eglītes praktiskā puse bieži vien rada vairāk nepatikšanu nekā prieka.
Viņa paskaidro, ka, lai gan eglīte ir brīnišķīga tradīcija, realitātē pēc svētkiem rodas sarežģījumi: "No praktiskā viedokļa — viņa sāk birt, un pēc tam ir grūti, kad viņa jādabū laukā. Tad visiem slinkums iestājas un žēl paliek tās egles, ka viņa vairs nav tik skaista." Vecākā meita Estere, ņemot vērā mammas bažas par ērtībām, piedāvā kā risinājumu mazu eglīti. Taču mamma šobrīd par eglītes jautājumu vēl vispār nevēlas domāt.
Agrita uzskata, ka daudz svarīgāk ir vispirms radīt svētku noskaņu, izdekorējot māju. Tikai pēc tam tiks lemts, vai eglīte šogad atradīs vietu dzīvojamā telpā. Savukārt jaunākajiem ģimenes atvasēm prioritāte ir nemainīga un skaidra – noteikti jāuzraksta vēstule Ziemassvētku vecītim.
Pat Estere, kura meklē kompromisus par eglīti, atzīst, ka ne vienmēr svētku laiks nes tikai prieku. "Man besī visvairāk tas pirmssvētku stress, kas ir visiem. Man nepatīk skriet pa veikaliem stresā, domājot, kas vēl jānopērk. Pēc tam tu sēdi virtuvē un tev liekas, ka viss tracina," atklāti saka Estere.
Šobrīd ģimenē norisinās diskusijas ar dažādiem viedokļiem, un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tomēr viena lieta ir skaidra: svētku noskaņa Bindru mājās noteikti valdīs, vai nu ar eglītes palīdzību, vai ar citām kopīgām dekorēšanas un svētku aktivitātēm. Pagājušajā gadā eglīti sagādāja Agritas bijušais vīrs Jānis, taču nu vīrieša attiecības ar ģimeni atkal ir kļuvušas distancētākas.
