Televīzijas raidījumā "Ģimene burkā" Bindru ģimene dodas uz slidotavu, kur mamma Agrita atklāja savas raizes par došanos uz ledus – viņa ļoti baidās paslīdēt un nokrist. Šīs bailes ir pamatotas, jo Agritai pirms neilga laika tika veikta gūžas locītavas transplantācijas operācija, tāpēc ievainojumu risks viņas gadījumā ir īpaši nevēlams.
Pēc sātīgām pusdienām Agrita kopā ar dēlu Marku devās uz slidotavu. Sarunājoties ar Marku, viņa sīkāk paskaidroja, ka operācijas laikā viņai tika nomainīta gūžas locītavas galviņa. Agrita arī atzina, ka ir pagājis ļoti ilgs laiks, kopš viņa pēdējo reizi stāvēja uz slidām. Turpretim Markam šī ir debija uz ledus – viņš nekad nav slidojis. Neskatoties uz to, Marks uzstāja, ka nedaudz slidināties viņš tomēr prot. Agrita secināja, ka tādā gadījumā dēls varēs viņu pieturēt, lai māte nenokristu un tādējādi pasargātu savu gūžu no traumām. Ceļā uz slidotavu viņi ar humoru pārrunāja to, kā slidošanas laikā pareizi krist, taču abi vienojās pie ironiska atziņas, ka labākā metode tomēr ir nekrist vispār.
Tuvojoties Jelgavas āra slidotavai, abi iesaistījās ironiskā diskusijā par to, kuram būtu jāsedz slidotavas apmeklējuma izmaksas. Uz mātes humoru Marks atbildēja, ka viņam nav naudas, jo kā gan mazs bērns var pelnīt. Agrita norādīja, ka bērns var nevis pelnīt, bet gan ietaupīt vecāku doto kabatas naudu, lai to tērētu savām vēlmēm.
Uzvelkot slidas, Agrita izteica viedokli, ka uz slidām jūtas gandrīz kā pirmoreiz, līdzīgi kā viņas dēls. Viņa sprieda, ka pēc ilga pārtraukuma vienmēr ir sajūta, ka dari to atkal pirmo reizi. Pēc sagatavošanās Bindru ģimene aizrautīgi un jautri nodevās slidošanai.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu