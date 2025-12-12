Muzikālais šovs "X Faktors", kas sācies 28. septembrī, šajā svētdienā, 14. decembrī, noslēgs savu sesto sezonu. Par uzvaru un 10 000 eiro balvu sacentīsies trīs finālisti — Lotte Eglīte, Jurģis Namejs Zvejnieks un Dagmāra Laicāne.
Dagmāra finālā nonāca pēc ļoti saspringtas iepriekšējās kārtas, kur 200 sekunžu skatītāju balsojums izšķīra viņas likteni. Viņa atzīst, ka
šis brīdis devis papildu spēku un pārliecību, redzot savu atbalstītāju uzticību.
Jurģis smej, ka par to, vai šis beidzot būs "puišu gads", spriest vēl par agru, taču viņš jūt spēcīgu atbalstu un cer uz labāko. Tikmēr Lotte, viena no sezonas spilgtākajām dalībniecēm, atzīst, ka pati nav gaidījusi nonākt finālā, taču jūt lielu skatītāju mīlestību un ir gatava atkal pārsteigt.
Finālā katrs izpildīs divus skaņdarbus.
Lotte dziedās "Pink Pony Club" un duetu ar Fiņķi, bet, nokļūstot superfinālā, — "Seven Nation Army". Jurģis izvēlējies "Bohemian Rhapsody" duetā ar Aiju Andrejevu, superfinālam sagatavojot "Āderes". Dagmāra izpildīs "Tici sev" kopā ar Andreju Reini Zitmani, bet superfinālam — "Pie vienas uguns".
Sestās sezonas uzvarētājs tiks noskaidrots svētdien pulksten 20.30 TV3 ēterā.
