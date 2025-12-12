SHIPSEA radījis jaunu Ziemassvētku skaņdarbu "Brīnums", aicinot tā ierakstā piedalīties sev dzīvē ļoti nozīmīgu kolektīvu — Rīgas Doma zēnu kori.
"Šajos Ziemassvētkos es vēlējos ar pētniecisku interesi pievērsties brīnumam un mazliet saprast, kas ir tas, kas tumsā laistās. Kas ir tā īpašā dzirkstele, kas bērnībā mums acīs mirgo tik spoži — tā spēja brīnīties par pasaules neaptveramo dabu. Kur tā, mums pieaugot, pazūd, izbalē? Un tad atnāca šis skaistais dzejolis no mana bērnības drauga Marta Pujāta; tas tik labi savienojās ar zēnu kora balsīm un atnesa daudzas atbildes. Brīnums ir tas, kas ir patiess," tā par jauno kompozīciju stāsta dziesmas autors Jānis Šipkēvics jeb SHIPSEA.
Sadarbība ar Rīgas Doma zēnu kori Jānim ir īpaši personīga, jo bērnībā viņš pats dziedājis šajā korī.
Atgriešanās kopīgā muzikālā darbā ar kori, kas veidojis viņa pirmos soļus mūzikā, piešķir "Brīnumam" vēl spēcīgāku nozīmi.
Dziesmai tapis arī īpašs teksta video, kura animācijas autore ir Sinda Kārkliņa — Latvijā dzimusi, bet ASV uzaugusi māksliniece, kuras vizuālais rokraksts papildina skaņdarba noskaņu.
"Latvija man ir ļoti tuva un svarīga. Pēc emigrēšanas deviņu gadu vecumā esmu vienmēr centusies saglabāt saikni ar Latviju.
Esmu pateicīga, ka SHIPSEA komanda mani uzrunāja, jo darbs pie šīs skaistās kompozīcijas man radīja ļoti lielu nostaļģiju par bērnību Latvijā,"
stāsta Sinda.
Jaunā singla ieskaņā SHIPSEA un Rīgas Doma zēnu koris sagatavojuši arī divus svētku koncertus, kas norisināsies 25. decembrī plkst. 18.00 un 21.00 Torņakalna baznīcā. Koncertos piedalīsies arī talantīgie mūziķi — dziedātāja Una Daniela un pianists Matīss Žilinskis. Abi koncerti jau ir pilnībā izpārdoti, taču SHIPSEA kopā ar Rīgas Doma zēnu kori aicinās uz koncertiem arī 2026. gadā, uz kuriem biļetes jau ir pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.
