Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests darba intervijās pēdējā laikā pievērš īpašu uzmanību kandidātu lojalitātei valstij. Atlases procesā kandidātiem tiek uzdots arī jautājums par attieksmi pret karu Ukrainā, un izvairīgas vai neskaidras atbildes var kļūt par iemeslu atteikumam. 360TV Ziņām dienestā skaidro, ka šāda prakse saistīta ar valsts pārvaldē noteiktajām vērtībām un drošības prasībām.
Dienesta pārstāvji norāda, ka ugunsdzēsēji un glābēji ikdienā strādā ar paaugstinātas bīstamības un kritiskās infrastruktūras objektiem, tādēļ amatpersonu ideoloģiskajai saskaņotībai ar valsts interesēm esot būtiska nozīme. Uzsvērts, ka pirms intervijas kandidāti iziet vairākas atlases kārtas, un politisko uzskatu izvērtēšana ir tikai noslēdzošais posms.
Līdzīga pieeja tiek izmantota arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, kur skaidroja, ka pastiprinātas iekšējās drošības procedūras ieviestas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Dienestā norāda, ka pirms darba intervijām tiek analizēta arī potenciālo darbinieku aktivitāte sociālajos tīklos, lai pārliecinātos par viņu lojalitāti un profesionālo piemērotību.
Valsts policijā atzīst, ka iepriekš saņemti signāli par iespējamu nelojalitāti darbinieku vidū, un šādos gadījumos esot rīkojušies. Pašlaik policija informē, ka nav pamata apšaubīt esošo darbinieku lojalitāti un ka lojalitātes jautājumiem uzmanība tiek pievērsta arī ikdienas darbā.
Kopumā operatīvie dienesti uzsver, ka mūsdienās ar profesionālajām prasmēm vien nepietiek, un līdzās kompetencei tiek prasīta arī skaidra morālā un valstiskā stāja. Kandidātu attieksme pret būtiskiem drošības jautājumiem tiek uzskatīta par svarīgu faktoru, lai nodrošinātu sabiedrības drošību krīzes situācijās.
