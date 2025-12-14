Apšaudē universitātē ASV Rodailendas štata Providensā sestdien nogalināti divi un ievainoti deviņi studenti, paziņoja policija.
Uzbrucējs, kas bija ģērbies melnās drēbēs, atklāja uguni uz studentiem mācību telpā Brauna universitātē, bet pēc tam atstāja augstskolas teritoriju.
Vēlāk avoti tiesībsargājošajās struktūrās žurnālistiem teica, ka aizdomās turamais ir aizturēts. Telekanāls "Fox News" vēsta, ka viņš aizturēts viesnīcas numurā Koventrijā, kas atrodas aptuveni 25 kilometrus no Providensas. Oficiāli gan paziņots, ka aizturēta izmeklēšanu "interesējoša persona", tomēr policija norādijusi, ka saistībā ar uzbrukumu vairs neviens netiek meklēts.
Netiek ziņots, kas ir uzbrucējs un kādi bijuši viņa motīvi.
Uzbrukums notika laikā, kad universitātē notika eksāmeni.
Ievainotie ir kritiskā, bet stabilā stāvoklī, teica Providensas mērs Brets Smailijs.
