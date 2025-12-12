Mirusi bijusī Prokuratūras Sevišķi smago noziegumu izmeklēšanas pārvaldes priekšniece un ilggadējā Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja Rita Aksenoka.
Sociālajos medijos līdzjūtību Aksenokas ģimenei un darba kolēģiem izteicis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš norāda, ka ilggadējā Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja paliks piemiņā kā "gaišs sirdsapziņas un godaprāta cilvēks".
Rita Aksenoka dzimusi 1936. gada 22. aprīlī toreizējā Liepājas rajonā. Viņa beigusi Aizputes vidusskolu un Latvijas Valsts Universitātes tiesību zinātņu nodaļu. Laikā no 1962. līdz 1990. gadam Aksenoka bijusi izmeklētāja LPSR prokuratūrā. 1975. gadā vadījusi Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļu. Laikā no 1990. līdz 1995. gadam Aksenoka bija Prokuratūras Sevišķi smago noziegumu izmeklēšanas pārvaldes priekšniece, ģenerālprokurora palīdze. 1995. gadā viņa kļuvusi par Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāju un šajā amatā nostrādājusi līdz 2007. gadam.
Aksenoka darbojusies pie daudzu skaļu krimināllietu izmeklēšanas, tostarp Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes speciālo uzdevumu milicijas vienības (OMON) uzbrukuma Iekšlietu ministrijai 1991. gada 20. janvārī.
Izdevniecībā "Latvijas Mediji" iepriekš iznākušas divas grāmatas "Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē", kuru sastādītāja Lāsma Gaitniece paudusi pateicību Ritai Aksenokai, kuras komentāri papildināja dokumentos un publikācijās balstītos aprakstus. "Kaut arī nepatīkama, Latvijas kriminālistikas vēsture ir daļa no mūsu tautas kopējās vēstures. Priecājos, ka ar grāmatas palīdzību cilvēki varēs uzzināt par padomju laikos izdarītiem noziegumiem un to atklāšanu, kā arī salīdzināt, kā noziegumus atklāj un izmeklē 21. gadsimta otrajā desmitgadē, kad izmeklētājiem pieejams tik liels daudzums tehnisko un saziņas līdzekļu. Mums nekā no tā visa nebija, vien zīmulis, papīrs un paša galva," pirms grāmatas izdošanas šā gada sākumā sacīja Rita Aksenoka.
"Latvijas Avīzes" 2024. gada 19. janvāra numurā publicēta Lāsmas Gaitnieces intervija ar Ritu Aksenoku. Uz jautājumu, kas visvairāk nogurdinājis izmeklēšanas darbā, R. Aksenoka toreiz atbildēja tā: "Izmeklētāja darbā nogurums nedrīkstēja būt! Mēs tolaik nestrādājām astoņas stundas diennaktī, dažkārt sanāca tā, ka darbā bija jāpavada visa diennakts.
Ir gadījies, ka vēlu vakarā vai naktī, pieturā gaidot trolejbusu, no pārguruma iesnaudos. To, ka, šādi strādājot, bojāju savu veselību, nejutu – tas atklājās vēlāk.
Mans vīrs Gunārs bieži teica, lai eju prom no darba, taču mana mamma uz to atbildēja: "Kādam tas darbs ir jādara!" Mums prokuratūrā bija brīnišķīga komanda. Ja mēs nebūtu viena komanda, neko neatklātu! Un neviens tolaik nesūdzējās par pārgurumu vai izdegšanu. Kad kārtējā lieta tika izmeklēta un atklāta, tas deva tādu enerģiju un prieku, ka nekas nešķita par grūtu.
Kaut gan bija viens apstāklis, kas, ja tā var teikt, radīja nogurumu. Dažkārt bija gadījumi – šķiet, esi nonācis tikpat kā līdz galam, mērķis tūlīt būs sasniegts, taču tad attopies, ka esi gājis nepareizā virzienā un jāsāk viss no gala. Tas prasīja daudz spēka. Ir bijuši gadījumi, kad ir aizturēti cilvēki, bet tad viņiem nākas atvainoties un atbrīvot, jo bijusi pieļauta kļūda. Nekad neesmu piedzīvojusi, ka tādēļ kāds uz mums apvainotos, jo cilvēki saprata, ka izmeklētāji kļūdījušies. [..]
Pratināšanā un izmeklēšanas darbībās man ir palīdzējusi nevis kliegšana, kas neko labu nedod nevienā situācijā, bet tieši pretēji – labestība un sirsnība."
