Stājies spēkā Zemgales rajona tiesas spriedums, ar kuru vīrietim par tiesneses publisku apsaukāšanu un nepatiesu apgalvojumu izplatīšanu sociālajos medijos noteikts divu mēnešu cietumsods, informē prokuratūra.
Incidents notika 2022. gada 7. jūnijā Tukumā, kad vīrietis "Facebook" tiešraidē translēja atklātu tiesas sēdi administratīvā pārkāpuma lietā. Tiešraides laikā viņš naidīgu motīvu dēļ
izplatīja apmelojošus izteikumus, nosaucot tiesnesi par viltvārdi un noziedznieci, kā arī apgalvoja, ka viņai nav tiesību lemt.
Izskatot krimināllietu, tiesa konstatēja, ka apsūdzētais sistemātiski traucēja sēdes norisi, ignorējot tiesneses norādījumus un turpinot sarunāties zālē. Par šādiem pārkāpumiem viņam piemēroti vairāki procesuālie sodi — piespiedu naudas kopumā 3200 eiro apmērā.
Apsūdzētais neieradās arī uz apelācijas sēdi, tāpēc viņa sūdzība tika atstāta bez izskatīšanas. Tā kā kasācijas sūdzība netika iesniegta, spēkā stājies šī gada aprīļa spriedums, ar kuru vīrietis atzīts par vainīgu neslavas celšanā masu saziņas līdzeklī un sodīts ar brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem.
