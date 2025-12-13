Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Liepiņš Rīgā: "Aizsardzības ministrs Andris Sprūds televīzijā sacīja, ka Latvija ieviesīs akustiskās detekcijas sistēmu aizsardzības vajadzībām, kas palīdzēs atklāt potenciālu apdraudējumu, īpaši gaisā. Vai tad tas nav valsts noslēpums, to tā varēja atklāt?"
Redakcijas piebilde. Aizsardzības ministrijas preses nodaļas vadītāja Anete Gnēze "Latvijas Avīzei" skaidro – tehniskie parametri un visas detaļas saistībā ar šo projektu ir klasificētas, taču pats fakts, ka Latvijā tiek ieviesta akustiskās detekcijas sistēma, nav noslēpums.
- Ārija Beņķe Babītē: "Lasu, ka Latvijā daudz pārtikas izmet atkritumos, bet vienlaikus cilvēki žēlojas, ka pārtika dārga. Ja ēdamais būtu dārgs, tad pat garoziņu neizmestu – to saku no sirds, jo biju aizvesta izsūtījumā uz Sibīriju un redzēju, kā no bada mirst cilvēki un ka pārtika patiešām ir dzīvības vērtē. Man ir 600 eiro pensija. Mēnesī 200 eiro aiziet maksājumos par dzīvokli, 100 eiro – pārtikai, 50 eiro – zālēm, un nauda paliek pāri un vēl citiem palīdzu. Varētu pat sakrāt ceļojumam uz Eiropu, diemžēl veselības stāvoklis neļauj."
- Andris Rudzītis Rīgā: "Latvijā trūkst darbaroku, piesaistām cilvēkus no ārzemēm, bet atceros, pagājušā gadsimta 80. gados cīnījāmies pret metro būvniecību tieši tāpēc, lai te nesabrauktu migranti."
- Valdis Bērziņš Dienvidkurzemē: "Nesaprotu un nekad nesapratīšu, kā Tramps var būt Putina draugs. Putins velk laiku ar kara beigām un Tramps viņam palīdz."
- Jānis Lūsis Vidrižos: "Atkārtojas pagājušā gadsimta 30. gadu vēsture: agresors sevi uzdod par mieru mīlošu, un politiķi izceļas ar neizlēmību."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Visus tos jauniešus, kuri negrib mācīties, strādāt, gādāt bērnus, vajadzētu sūtīt armijas dienestā, lai tur pataisa par cilvēkiem. No tā iegūtu visa sabiedrība un netiktu atņemts laiks saprātīgiem jauniešiem."
