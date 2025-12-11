Lai gan naktīs vēl nav stipru mīnusu, tumsas stundās ārā joprojām jābūt uzmanīgiem — īpaši pamanot cilvēkus, kuri alkohola reibumā vai citu iemeslu dēļ nokrituši un nespēj piecelties. Tādā situācijā nonāca kāds vīrietis Ādažos, kurš, nākot no ballītes, aizmiga uz kafejnīcas terases, apgāžot Ziemassvētku dekorācijas, ziņo raidījums "Degpunktā".
Nakts patruļas laikā policisti pie kādas picērijas pamanīja apgāztu eglīti. Apskatot tuvāk, pie tās gulēja vīrietis stiprā reibumā, kurš sākotnēji pat īsti nesaprata, kur atrodas.
Pēc vairāku minūšu pārliecināšanas policistiem izdevās viņu piecelt kājās.
Vīrietis apgalvoja, ka dzīvo “pie draugiem nekurienē”,
tāpēc likumsargiem bija nepieciešams laiks, lai noskaidrotu viņa patieso dzīvesvietu.
Kad beidzot izdevās noskaidrot precīzu adresi, policisti viņu nogādāja mājās un pasargāja no nosalšanas riska. Kafejnīca par dekorāciju bojājumiem policijā nav vērsusies.
Vairāk skatieties 10. decembra "Degpunktā" sižetā!
