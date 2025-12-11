Apkalpošanas jomā Lietuvā drīkstēs strādāt tikai tie ārzemnieki, kuri prot lietuviešu valodu.
Taksists vai viesmīlis nesaprotas ar klientu – šādi stāsti pēdējos gados Lietuvas publiskajā telpā izskan arvien biežāk. Nesen kāds neredzīgs vīrietis izsaucis taksi uz tirdzniecības centra autostāvvietu, bet tā arī nespēja automašīnu atrast, jo nesaprata, ko saka šoferis. "Runāja krieviski, bet es šajā valodā nerunāju – kāpēc man būtu jāprot?" stāstīja vīrietis, kurš tā arī nesagaidīja transportu. Nesaprototies ar pasažieri, autovadītājs vienkārši nolicis klausuli un aizbraucis.
Lietuvā šādas situācijas no nākamā gada sākuma vairs nebūtu jāpiedzīvo, jo pakalpojumu sniedzējiem un preču pārdevējiem, kuru darbs ir tiešā saskarē ar klientiem, būs obligāti jāpārzina lietuviešu valoda vismaz pamata līmenī.
Persona, kura prot lietuviešu valodu pamata līmenī, spēj saprast un lietot vienkāršākās ikdienas frāzes un izteicienus. Vajadzības gadījumā viņa spēj iepazīstināt ar sevi, iepazīstināt ar citu cilvēku, uzdot vienkāršus personiska rakstura jautājumus – piemēram, kur cilvēks dzīvo, ko pazīst vai kādi priekšmeti viņam pieder. Tāpat viņš spēj atbildēt uz tādiem pašiem jautājumiem.
Šādas valodas zināšanas ļauj ļoti vienkārši sarunāties, ja sarunbiedrs runā lēni, skaidri un ir gatavs palīdzēt, kā arī uzrakstīt īsu neoficiālu zīmīti vai aizpildīt anketu ar personas datiem – vārdu, uzvārdu, pilsonību, adresi.
Minētajās nozarēs strādājošajiem pamata līmeņa valodas zināšanas būs jāapgūst divu gadu laikā pēc dzīvesvietas deklarēšanas Lietuvā.
Piemēram, ja dokuments, kas dod tiesības dzīvot Lietuvā, pirmo reizi izsniegts līdz 2025. gada 31. decembrim, divu gadu termiņu sāks skaitīt no nākamā gada 1. janvāra.
Tas nozīmē, ka jau no 1. janvāra darbiniekam vajadzēs apliecināt darba devējam valodas prasmi ne zemākā kā pamata (A1) līmenī. Pēc diviem gadiem, turpinot darbu pakalpojumu un tirdzniecības sektorā, valsts valoda jau būs jāprot A2 līmenī.
"Pēc aptuveniem aprēķiniem, izmaiņas skars ap 94 tūkstošiem ārzemnieku. Atkarībā no nozares daļai šo cilvēku var būt nepieciešams nevis pamata, bet augstāks valodas zināšanu līmenis, ja tiek strādāts valsts regulētā profesijā," žurnālistiem norādīja Izglītības, zinātnes un sporta ministrijas pārstāvji.