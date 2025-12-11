Valsts policija Talsu novadā atklājusi plaša mēroga marihuānas audzētavu un aizturējusi četrus Latvijas valstspiederīgos, kuri tiek turēti aizdomās par narkotiku audzēšanu un realizāciju lielā apmērā. Kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai, informē Valsts policija.
Izmeklēšana sākta jau 2023. gada augustā, kad policija nonāca uz pēdām iespējamai marihuānas audzētavai. Nedēļu vēlāk, 15. augustā, tika veiktas sešas sankcionētas kratīšanas Rīgā un Talsu novadā.
Kopumā kratīšanas laikā konstatēti 1534 neizžāvēti augu stādi, ap 11 kilogramiem izžāvētas marihuānas, kā arī vēl 66 kilogrami neizžāvētas produkcijas.
Kopumā izņemti vairāk nekā 70 kilogrami narkotisko vielu.
Audzētavā atrasta arī aizliegta stratēģiskas nozīmes ierīce — signāla slāpētājs, ko grupa izmantojusi, lai slēptu darbības un apgrūtinātu izmeklēšanu. Par tās izmantošanu nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 237.¹ panta.
Policija noskaidroja, ka aizturētie darbojās organizētā grupā ar konkrētu lomu sadali — audzēšanu, glabāšanu un realizāciju lielā apmērā. Vienlaikus viens no grupas dalībniekiem mēģinājis legalizēt vairāk nekā 76 000 eiro, par ko ierosināta papildu kvalifikācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Arestēts audzētavas aprīkojums, transportlīdzekļi un skaidras naudas līdzekļi aptuveni 98 000 eiro vērtībā.
