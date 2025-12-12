ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka Savienoto Valstu spēki pie Venecuēlas krastiem aizturējuši naftas tankkuģi, kas, domājams, ir vēl viena epizode Vašingtonas spiediena kampaņā pret Nikolasa Maduro režīmu Venecuēlā. 

Karakasa savukārt apsūdzējusi ASV par "zādzību" un "pirātismu".

Grib paturēt naftu

"Mēs tikko pie Venecuēlas krastiem aizturējām tankkuģi, lielu tankkuģi, ļoti lielu, patiesībā lielāko, kāds jebkad ir aizturēts," reportieriem Baltajā namā pavēstīja Tramps. Plašāku informāciju viņš nesniedza, tikai piebilda, ka kuģis aizturēts ļoti pamatota iemesla dēļ. Atbildot uz jautājumu, ko Savienotās Valstis darīs ar jēlnaftu, kas atrodas uz aizturētā kuģa, Tramps lika saprast, ka atdot to negrasās. "Domāju, ka mēs to paturēsim," sacīja ASV prezidents.

ASV mediji vēsta, ka aizturēts tankkuģis "Skipper". Operācija sākusies trešdienas rītā drīz pēc tam, kad kuģis bija atstājis ostu Venecuēlas piekrastē, vēsta telekanāls CBS, atsaucoties uz informētām amatpersonām. Operācija veikta no aviācijas bāzes kuģa "Gerald R. Ford", kas nesen no Eiropas tika nosūtīts uz Karību jūru kopā ar to pavadošiem karakuģiem. Operācijā divos helikopteros piedalījās Krasta apsardzes personāls, kuru atbalstīja jūras spēki. ASV ģenerālprokurore Pema Bondi platformā "X" publiskojusi video, kurā redzama operācijas norise, ASV personālam nolaižoties pa virvēm un pārvietojoties pa kuģa klāju. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē