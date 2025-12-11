ASV piedāvātais "kompromiss" Donbasa jautājumā paredz, ka ukraiņi pamet šobrīd Ukrainas kontrolēto teritoriju, bet Krievijas karaspēks tajā neieiet, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Sarunu gaitā par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu teritoriālais jautājums joprojām nav atrisināts, un nav zināms, kā tas galu galā tiks fiksēts dokumentos, žurnālistiem Kijivā norādīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Krievija vēlas savā kontrolē iegūt visu Donbasu, bet Ukraina tam nepiekrīt.
"Amerikāņi meklē kaut kādu formātu. Viņi apsprieda jautājumu par brīvo ekonomisko zonu. Amerikāņi to sauc tā, bet krievi - par demilitarizēto zonu," piebilda prezidents.
Viņš uzsvēra, ka Kijiva pieprasa, lai armija paliktu tur, kur tā šobrīd atrodas frontes līnijā.
ASV puse, saskatot Ukrainas un Krievijas domstarpības, cenšas piedāvāt "kompromisu", norādīja Zelenskis.
"Viņu skatījumā Ukrainas armija iziet no Doneckas apgabala teritorijas, un kompromiss it kā ir tajā, ka krievu karaspēks neieiet šajā Doneckas apgabala teritorijā,"
skaidroja prezidents. "Kas pārvaldīs šo teritoriju, ko viņi jau dēvē par brīvo ekonomisko zonu, viņi nezina."
Viņš uzsvēra, ka Ukraina nevar pieņemt šādu priekšlikumu, jo, kad runa ir par kompromisu, jāpiedāvā taisnīgs kompromiss.
"Jāturpina sarunas un jāmēģina atrast atbildes uz visiem jautājumiem, lai viss būtu adekvātāk. Piemēram, tie atgāja par pieciem kilometriem, tie - arī par pieciem kilometriem," norādīja Zelenskis, piebilstot, ka tā notiek visos karos un ka nepieciešams zināma veida monitorings.
Viņš arī norādīja, ka uz teritoriālo jautājumu atbilde jāsniedz ukraiņu tautai vēlēšanu vai referenduma ceļā.
Tramps ir ārkārtīgi neapmierināts ar Kijivu un Maskavu
ASV prezidents Donalds Tramps ir ārkārtīgi neapmierināts gan ar Kijivu, gan Maskavu, ceturtdien paziņojusi Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
"Prezidents ir ārkārtīgi neapmierināts ar abām pusēm šajā karā," žurnālistiem pavēstīja Levita. "Viņš vairs negrib tālākas runas. Viņš grib rīcību. Viņš vēlas, lai šis karš beigtos."
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
