Krievija nav gatava reālām miera sarunām un kara pret Ukrainu izbeigšanai - Maskava melo ASV un turpina uzkrāt resursus, paziņoja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.
"Krievijas taktika šodien ir melot Savienotajām Valstīm, solīt jebko, šajā brīdī uzkrāt resursus ar piegādēm no Ķīnas. Es runāju par ekonomisko sastāvdaļu. Protams, ir arī militārā sastāvdaļa - tā ir Ziemeļkoreja," viņš sacīja televīzijas kanāla "Mēs - Ukraina" ēterā.
Turklāt, izmantojot laika apstākļus, ienaidnieks turpina uzbrukt Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tajā pašā laikā Maskava izdara informatīvo un politisko spiedienu uz Eiropas valstīm, sacīja Podoļaks.
"Un ar simulētiem uzbrukumiem Eiropai, ar šīm simulētajām provokācijām un tā tālāk izdara psiholoģisko spiedienu. Tas nozīmē, ka Krievijas stratēģija vai taktika šobrīd ir skaidra," viņš sacīja.
Ukraina Melnajā jūrā veikusi triecienu Krievijas ēnu flotes kuģim
Melnajā jūrā ar Ukrainas Drošības dienesta (SBU) jūras droniem "Sea Baby" veikts trieciens Krievijas ēnu flotes kuģim "Dashan", trešdien vēsta Ukrainas tīmekļa medijs UNN, atsaucoties uz avotiem.
Komoru Salu karoga kuģis atradās Ukrainas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un bija ceļā uz Novorosijsku.
Tas peldējis ar maksimālu ātrumu un ar izslēgtiem transponderiem.
Trieciens bijusi kopīga SBU 13. galvenās militārās pretizlūkošanas pārvaldes un Ukrainas Jūras spēku operācija.
Trieciena rezultātā kuģim nodarīti kritiski bojājumi. Atbilstoši provizoriskajai informācijai kuģis izsists no ierindas.
Saskaņā UNN avotu informāciju tankkuģa aptuvenā vērtība ir 30 miljoni dolāru. Kuģis vienā braucienā pārvadājis naftas produktus 60 miljonu dolāru vērtībā.
Saistībā ar Krievijas izejvielu pārvadāšanu un augsta riska kuģošanu ar izslēgtu identifikācijas sistēmu Eiropas Savienība, Lielbritānija, Šveice, Austrālija un Kanāda "Dashan" bija noteikušas sankcijas.
"SBU turpina veikt aktīvus pasākumus, lai samazinātu naftas dolāru ieņēmumus Krievijas budžetā. Pēdējo divu nedēļu laikā šis ir jau trešais no ierindas izsistais ēnu flotes tankkuģis, kas palīdzēja Kremlim apiet starptautiskās sankcijas," norādīja avots SBU.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 185 080
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 185 080 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1460 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 404 tankus, 23 699 bruņutransportierus, 34 992 lielgabalus un mīnmetējus, 1564 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1253 zenītartilērijas iekārtas, 431 lidmašīnu, 347 helikopterus, 89 148 bezpilota lidaparātus, 4058 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 69 507 automobiļus un autocisternas, kā arī 4022 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
