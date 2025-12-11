Vidusskolas noslēdzošais gads daudziem prasa lielu piepūli, un ar to saskaras arī televīzijas šova "Ģimene burkā" dalībniece Estere Bindre. Mācoties tālmācībā, viņai priekšā stāv intensīvs posms – gatavošanās eksāmeniem. Pati Estere neslēpj, ka mācību process nenāk viegli, tomēr darbs rit pilnā sparā, bieži vien ievelkoties vēlās nakts stundās.
"Jūtos norakusies lapās. Cenšos visu saprast, kas ir jāizdara, jo termiņi iet uz beigām, bet, protams, ka es bišķi pahaltūrēju," atklāj jauniete. Viņa norāda, ka sabiedrībā pastāv nepareizs priekšstats par viņas attieksmi pret mācībām. Estere precizē savu studiju režīmu: "Ziniet, draugi – es sēžu un mācos – tikai es to daru pa naktīm, kad man neviens netraucē."
Lai sekmīgi nokārtotu gaidāmos pārbaudījumus, Estere apmeklē privātstundas, īpaši cītīgi gatavojoties pirms sava "visnemīlētākā" mācību priekšmeta – matemātikas. "Man besī matemātika. Pat matemātikas skolotāja pateica, ka man nav jāmāk matemātika – galvenais ir nolikt eksāmenu," viņa ar smaidu atzīmē.
Estere neizjūt īpašu interesi par ģeometriju: "Man nekad nav patikusi ģeometrija, jo tajā trūkst loģikas. Neesmu zubris, bet pieci, seši varu izvilkt." Viņa ir pārliecināta, ka pēc 12. klases matemātiskās zināšanas viņas turpmākajā dzīvē vairs nebūs nepieciešamas.
Aizkadrā Estere paskaidroja, ka lēmums par tālmācību vienmēr bijis apzināts: "Es vienmēr zināju, ka gribētu vidusskolu pabeigt tālmācībā. Man tas arī ir sanācis." Taču grūtības parādījušās brīdī, kad matemātikas uzdevumos līdzās skaitļiem parādījās arī burti. "Kamēr bija tikai skaitļi, viss bija kārtībā. Kolīdz parādījās burti un citas figņas, sākās sāpe. Es uzskatu, ka matemātiku man dzīvē nevajadzēs – ko aktieris darīs ar matemātiku?"
Neskatoties uz mācību izaicinājumiem, Estere mērķtiecīgi virzās uz aktrises karjeru. Vidusskolas eksāmenu periods ir klāt, bet viņa ir apņēmusies visu pabeigt un absolvēšanas svinībās stāvēt ar lepnu skatu.
