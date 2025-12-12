360TV Ziņas viesojās pie vieniem no pirmajiem Ziemassvētku eglīšu audzētājiem Latvijā – stādaudzētavā “Meža Rasas”, kas atrodas Jēkabpils novadā, Vīpes pagastā. Tur Ozoliņu ģimenes saimniecība iepazīstina gan ar eglīšu audzēšanas biznesa specifiku, gan ģimenes entuziasmu, ar kādu viņi to dara, kā arī sniedz padomus, kā vislabāk izvēlēties un saglabāt eglīti svētku laikā.
Eglītes mums, pircējiem, ir īss prieks, taču to audzēšana prasa gadiem ilgu darbu. Turklāt šo svētku rotu pārdošana ilgst tikai divas nedēļas. Darbs neesot viegls, pat ja no malas var šķist citādi.
“Katrai eglei katru gadu ir pieiets klāt, jo viņas ir jāgriež. Tas nav tomāta stāds vai samtene, kur divus mēnešus sarauj un viss notiek, te tā nenotiek. [Tad jautājums, vai ar šo var nopelnīt?] Ja skrupulozi visu rēķinātu, tad nē,” atzīst stādaudzētavas saimniece Aija Ozoliņa.
Ozoliņu ģimene Ziemassvētku egles audzē jau vairāk nekā 25 gadus. Pirmās eglītes tika stādītas no pašu lasītām sēklām, kad ģimenē piedzima dēls Tomass, un šodien tās slejas pat sešu metru augstumā. Ģimene uzsver, ka vislielākā alga ir cilvēku prieks un sajūta, ka esi kādam vajadzīgs un tavs darbs tiek novērtēts.
