Līdz Milānas–Kortīnas olimpisko spēļu hokeja vīru turnīra sākumam palikuši vairs divi mēneši, bet joprojām nav īstas skaidrības, kad ekspluatācijā tiks nodota turnīra galvenā arēna "Santagiulia".
Savas bažas par olimpisko spēļu organizatoru neizdarību atkārtoti paudusi Nacionālā hokeja līga (NHL), kuras spēlētāji pēc 12 gadu pauzes plāno atkal startēt zem olimpiskajiem apļiem. Pirms mēneša skanēja frāze, ka "mēs sekojam līdzi notiekošajam", bet šobrīd jau izskan daudz nopietnāks brīdinājums. NHL komisāra Gerija Betmena vietnieks Bils Deilijs pēc nedēļas sākumā notikušās līgas klubu īpašnieku sapulces medijiem paziņoja, ka gadījumā, ja Milānā ledus kvalitāte būs neatbilstoša un radīs apdraudējumu spēlētāju veselībai, NHL hokejisti turnīrā nepiedalīsies.
Bija plānots, ka turnīra galveno hokeja arēnu iemēģinās decembra vidū, nu šis termiņš pārcelts uz janvāra vidu, kad tur jānotiek pāris Itālijas čempionāta spēlēm, bet pilnībā gatava olimpiskajām sacīkstēm tā varētu būt tikai 2. februārī, tātad tikai trīs dienas pirms sieviešu hokeja turnīra sākuma. Viens ir pašas arēnas uzcelšana, cits – kādas kvalitātes ledus tur tiks uzliets. "Jāņem vērā, ka galvenajā arēnā katru dienu tiks aizvadītas pa trim spēlēm un tas nozīmē, ka ledum ir jābūt izturīgākam nekā parastos apstākļos," atgādina Deilijs. NHL sola rūpīgi sekot notiekošajam un uz Itāliju palīgā ir nosūtījuši arī savus ledus meistarus. "Mums jābūt pārliecinātiem, ka ledus būs kvalitatīvs un tas neapdraudēs mūsu spēlētājus. Ja hokejisti jutīs, ka ledus nav drošs, mēs tur nespēlēsim," uzsver NHL pārstāvis, gan piebilstot, ka ‘pēc pēdējām ziņām no Milānas ir piesardzīgi optimistisks par izdošanos.
NHL vienu krupi jau ir norijusi attiecībā uz hokeja laukuma izmēriem. Vienošanās ar IIHF paredzēja, ka tas būs NHL standartu placis – tas būtu 61 metrs garumā un 25,9 metri platumā. Tagad izrādījies, ka laukums, uz kura dalīs olimpiskās medaļas, būs par metru īsāks un par daždesmit centimetriem platāks. It kā sīkums, taču NHL spēlētāju arodbiedrība veica hokejistu aptauju, vai tas kaut ko maina. Spēlētāji norādījuši, ka izmēri nemaina lietas būtību, galvenā esot ledus kvalitāte. Tikmēr Kanādas izlases viens no treneriem Pīters Debūrs šādu neatbilstību kritizējis, paužot neizpratni, kā šādu kļūdu varēja pieļaut.
