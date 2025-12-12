Eiropas Komisija (EK) sākusi pārkāpuma procedūru pret Latviju, norādot uz nepilnībām Modernizācijas direktīvas prasību ieviešanā nacionālajos tiesību aktos. Latvijai nosūtīts oficiāls paziņojums, informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa.
Modernizācijas direktīva, kas spēkā ir kopš 2020. gada, paredz grozījumus vairākās patērētāju tiesību aizsardzību regulējošās direktīvās — Negodīgas komercprakses, Patērētāju tiesību, Negodīgu līguma noteikumu un Cenu norādīšanas direktīvā. Grozījumu mērķis ir panākt to, lai uzņēmumiem piemērotās sankcijas par pārkāpumiem būtu efektīvas un atturošas. EK ieskatā Latvija nav korekti transponējusi prasības par sodiem gadījumos, kad tiek pārkāpti patērētāju tiesību, negodīgu līguma noteikumu vai cenu norādīšanas noteikumi.
Latvijai divu mēnešu laikā jāsniedz skaidrojums un jāinformē EK par veiktajiem pasākumiem trūkumu novēršanai.
Oficiālais paziņojums ir pirmais posms pārkāpuma procedūrā. Ja atbildes nebūs pietiekamas, EK var nosūtīt argumentētu atzinumu — procedūras nākamo posmu. Pēc tā saņemšanas valstij atkal divu mēnešu laikā jānorāda, kā nodrošināta direktīvas prasību ieviešana vai valsts tiesību aktu atbilstība ES normām.
Ja arī tad netiks veikti nepieciešamie soļi, EK var lemt par vēršanos pret Latviju Eiropas Savienības Tiesā
un, ja nepieciešams, ierosināt finansiālas sankcijas.
EK informē, ka šī ir daļa no jaunās pārkāpumu lietu paketes, ar kuru Komisija uzrauga ES tiesību pareizu piemērošanu dalībvalstīs. Vienlaikus EK slēgusi 84 lietas, kurās problēmas ar attiecīgajām valstīm ir atrisinātas.
