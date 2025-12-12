“Četri uz koferiem” ir Japānas ceturtajā lielākajā pilsētā Nagojā, un par šo dienu ir atbildīgs multimākslinieks Kašers. Viņš savus ceļabiedrus – psihoterapeiti Diānu Zandi, TV personību Armandu Simsonu un stand-up komiķi Aneti Bendiku – atvedis uz tirgu, kur sola neaizmirstamu iepirkšanās pieredzi vairāk nekā 1200 veikaliņos. Interesanti, ka tieši iepirkšanās laikā Anete Bendika nāks klajā ar kādu ļoti īpatnēju ierosinājumu.
Pirmais ir kāds teju pasaku valstībai līdzīgs veikals ar mazām, mazām duriņām. Tajā Anete Bendika nopērk stīpiņu ar banti. “Vai nav skaisti? Ja izķemmēs matus, būs pavisam labi!” priecājas Anete.
Kašers nolemj katram ceļabiedram piešķirt budžetu, lai iegādātos ko sirdij tīkamu. Visi dodas veikalā, kurā var iegādāties kimono un citus apģērba gabalus uz svara. Kašers drīz vien atrod kādas melnas iešļūcenes, kuru zoles ir no koka. “Vai nu es sāku jukt prātā, bet es uzvilku šīs un man ļoti patika kā man izskatījās. Un ir tieši mans izmērs! Paskat, cik lēti maksā. Es nezinu, kas man notika, bet es uzvilku tās, un kaut kas notika,” atklāj Kašers.
Tikmēr dāmas piemēra kimono, Diānai atklājot, ka pirmo reizi dzīvē viņai būs halāts pēc vannas. Anete ir pielaikojusi brūnu kimono ar puķītēm, par ko kritiski izsakās Kašers: “Kas tev ir ar tiem puķainajiem? Puķainie omes raksti!” Arī Anete spriež, ka halāts īsti labi nepiestāv: “Izskatās tā, it kā es dzīvotu Purvciemā. Es tur actually (tulk. patiešām) dzīvoju, bet es negribu, lai to var tā uzreiz pateikt pēc halāta.”
Pēc ilgākām pārdomām, vai iegādāties koka apavus vai nē, Kašers nolemj demonstrēt tos pārējiem ceļabiedriem. “Nāc skatīties Kaspara modes skati,” Armandu aicina Anete. Kašers secina, ka arī ejot apavi ir ērti. “Ērti un lēti!” priecājas Kašers. Tikmēr Anete ierosina kādu savdabīgu priekšlikumu: “Šādas nākamvasar tu vari izd*āzt pats savām rociņām!” Tas pamatīgi sasmīdina Diānu un Armandu, precizējot, ka Anete noteikti ir domājusi par vārdu “iztēst”.
No veikala visi iziet priecīgi ar pilniem maisiem un dodas baudīt japāņu kulināros labumus.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu