NATO dalībvalstis tuvāko piecu gadu laikā varētu kļūt par nākamo Krievijas militāro mērķi pēc Ukrainas, ceturtdien preses konferencē Berlīnē brīdināja alianses ģenerālsekretārs Marks Rite.
"Mēs esam nākamais Krievijas mērķis. Man ir bail, ka daudzi ir klusībā bezrūpīgi, pārāk daudziem nav steidzamības sajūtas, un daudzi uzskata, ka laiks ir mūsu pusē. Tas tā nav. Laiks rīkoties ir tagad," uzsvēra alianses vadītājs.
Krievija pret Eiropas valstīm pastiprinājusi diversijas un operācijas, kas vērstas pret civilo, militāro un kritisko infrastruktūru, norādīja Rite.
Viņš pieminēja dzelzceļa spridzināšanu Polijā, Krievijas iznīcinātāju veikto Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu un dronu parādīšanos vairāku Eiropas valstu lidostu tuvumā.
Karu novērst var tikai NATO valstu gatavošanās aizsardzībai, cita starpā arī ievērojami palielinot aizsardzības izdevumus, norādīja Rite.
"Konflikts ir uz mūsu sliekšņa. Krievija ir atvedusi karu uz Eiropu. Mums ir jābūt gataviem līdzīga mēroga karadarbībai, kādu piedzīvoja mūsu vectēvi un vecvectēvi,"
pauda ģenerālsekretārs.
"Iedomājieties konfliktu, kas skartu katru māju, katru darbavietu - postījumi, masveida mobilizācija, miljoniem pārvietotu cilvēku, plašas ciešanas un zaudējumi," uzskaitīja alianses vadītājs.
"Tā ir biedējoša doma, bet, ja mēs pildīsim savas saistības, mēs varam novērst traģēdiju," sacīja Rite.
Viņš arī aicināja NATO dalībvalstis turpināt atbalstīt Ukrainu.
Krievijas diktators Vladimirs Putins rīkojas neprognozējami, un, vērtējot riskus no Krievijas puses, ir jābalstās uz faktiem, sacīja Rite.
"Ir diktators, kas ir gatavs upurēt 1,1 miljonu savu pilsoņu - vājprātīgas idejas par kādu vēsturisku mērķi dēļ," par Putinu sacīja Rite.
NATO dalībvalstis 2025. gada sākumā vienojās līdz 2035. gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no IKP, taču Rite sacīja, ka šis process ir jāpaātrina.
