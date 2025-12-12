Novembrī samazinājusies visu pašlaik Saeimā esošo partiju popularitāte. Visizteiktākais kritums fiksēts "Jaunajai Vienotībai" (JV), liecina SKDS aptauja, ko pēc LTV pasūtījuma veicis pētījumu centrs SKDS.
Reitinga augšgalā joprojām ir opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), taču arī tās atbalsts sarucis — no 9,5% oktobrī līdz 8,6% novembrī.
Lielākais kritums bijis JV —
ja oktobrī par to balsot bija gatavi 9,3% iedzīvotāju, tad novembrī jau tikai 8,3%. Neskatoties uz to, partija saglabājusi otro vietu popularitātes topā.
Atbalsts "Progresīvajiem" sarucis no 6,8% oktobrī līdz 6,6% novembrī, bet par Zaļo un zemnieku savienību gatavi balsot 5,6% aptaujāto (5,8% oktobrī).
Tāds pats — 5,6% — atbalsts fiksēts arī opozīcijā esošajam "Apvienotajam sarakstam" (iepriekš 6,5%) un Nacionālajai apvienībai (6,4% oktobrī).
Par "Stabilitātei" balsotu 3,8% respondentu, nedaudz vairāk nekā oktobrī (3,6%).
Savukārt Saeimā nepārstāvētā partija "Suverēnā vara" novembrī saņēmusi 4,8% atbalstu, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar oktobra 4,4%.
Pārējo politisko spēku reitings nepārsniedz 2%.
Kopumā 27,6% respondentu nav zinājuši, par ko balsotu,
bet 15,4% aptaujāto norādījuši, ka Saeimas vēlēšanās nepiedalītos.
Ja vēlēšanas notiktu tagad un iedzīvotāji rīkotos saskaņā ar aptaujas rezultātiem, 5% barjeru pārvarētu astoņas partijas: JV, Zaļo un zemnieku savienība, "Progresīvie", LPV, Nacionālā apvienība, "Apvienotais saraksts", "Stabilitātei" un arī "Suverēnā vara".
Aptaujā piedalījās vairāk nekā 1800 cilvēku, tā veikta no 21. novembra līdz 3. decembrim.
