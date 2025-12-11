Īstenojot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam projektu Nr. 2.2.2.1/1/24/A/008, "Atkritumu pārstrādes iekārtu izveide ZS "DAUGAVA"" tiks papildināta būvniecības un nojaukšanas atkritumu pārstrāde, kas ļaus būtiski samazināt atkritumu pēdas nospiedumu Latvijā.
Projekta mērķis – radīt jaunas pārstrādes jaudas un veicināt pāreju uz aprites ekonomiku, kur resurss tiek izmantots atkārtoti un atbildīgi.
Projekta finansējuma sadalījums ar ES līdzfinansējumu: Eiropas Savienības fondu finansējums: 76,69%, Privātās attiecināmās izmaksas: 23.31 %.
Projekta ietvaros – Jēkabpilī decembrī ieradies rotora tipa drupinātājs ARJES COMPACTOR 300, bet janvārī darbu papildinās dubultā trommeļa sijāšanas iekārta ZEMMLER MS 5200-R. Šīs tehnoloģijas nodrošinās iespēju pārstrādāt līdz 10 500 tonnām vairāk materiālu gadā, pārveidojot tos par vērtīgiem otrreizējiem resursiem.
Pareiza šķirošana ir būtiska pārstrādes efektivitātei.
Atbildīgi saimniekojošajiem, piemēram, mājsaimniecību pārstāvjiem, veicot remontdarbus, kā arī uzņēmējiem renovējot vai ceļot jaunas būves un arī komunālo pakalpojumu sniedzējiem svarīgi zināt būvniecības atkritumu laukuma noteikumus. Mājas lapā daugava.vip rakstīts: kas ir būvniecības atkritumi, kā notiek nodošana un pieņemšana. Tāpat arī ir svarīgi zināt, ko aizliegts un ko drīkst ievest laukumā. Daugava nodrošina visu nepieciešamo tehniku un lielgabarīta atkritumu konteinerus gan remontdarbu, gan demontāžu, gan celtniecības procesu laikā.
Arī sociālo tīklu kontos: tiktok.com/@daugava.vip, facebook.com/daugava.vip, instagram.com/daugava.vip tiek izvietoti materiāli un video, skaidrojot un izglītojot šīs tēmas jautājumus.
Dalīta vākšana, patērētāju kultūras maiņa un “tuvuma princips” ļauj samazināt transportēšanas apjomus un veidot Latviju pašpietiekamāku atkritumu apsaimniekošanā.
Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukums, ZS "Daugava", adrese: Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
Kontakttālruņi: +371 28444400, +371 26122071
