Populārā TV šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna savās mājās izkratīja sirdi draudzenei Mārai, stāstot par sarežģīto situāciju ar pielūdzēju Edgaru. Viņa neslēpa savu lielo pārsteigumu par to, ka viņas pusē negaidīti iestājies arī bijušais partneris Ventis.
Nav noslēpums, ka Magones un Edgara attiecības sabiedrībā un sociālajos tīklos ir kļuvušas par karstu diskusiju objektu. Šajās debatēs, kā izrādās, aktīvi piedalījās arī Ventis Vītols, kurš stingri aizstāvēja Magoni un kritizēja Edgara paustos viedokļus.
Magone atzina, ka Venta iesaistīšanās ir bijusi negaidīta: "Ventis ir pieslēdzies pie šīs situācijas. Laikam greizsirdība vai kas... Bet manā pusē vairāk, es pilnīgi pabrīnījos, vai šādi vārdi no bijušā var nākt!"
Pēc Magones stāstītā, Edgars kādās sarunās bija negatīvi izteicies par dzejnieces iepriekšējiem vīriešiem. Tas esot bijis pietiekams iemesls, lai Ventis reaģētu. Ventis, komentējot kādu no publikācijām, skaidri norādīja Edgaram, ka labāk viņu nekaitināt. Magone šo situāciju uztver ar zināmu atvieglojumu: "Man jau patīk, lai tik kaujās!"
Venta rīcība Magonei devusi pārliecību, ka viņa nav viena šajā konfliktā. Attiecībā uz negatīvajiem komentāriem viņa vairs nejūtas satraukta, jo ir pārliecināta, ka svešu cilvēku domas viņas dzīvi neietekmē.
VIDEO skaties: 1188play!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu