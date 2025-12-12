Rīgā Francijas vēstniecībā Latvijā pirmdien viesojās audzēkņi no piecām Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolām, tiekoties ar vēstniecības darbiniekiem, diskutējot un prezentējot savas idejas par politiku.
Pasākuma tēma bijusi "Kā top ES politika? Francijas dalība Eiropas Savienībā un attiecības ar Latviju", un tajā piedalījies arī Francijas vēstnieks Latvijā Manuels Lafons Rapnuijs.
Tikšanās Francijas vēstniecībā organizēta EP Vēstnieku skolas kustības desmit gadu jubilejas pasākumu programmas ietvaros, uz to bija ieradušies skolēni no Kuldīgas Centra vidusskolas, Rēzeknes Poļu ģimnāzijas, Cēsu Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Ādažu vidusskolas un Daugavpils Tehnoloģiju liceja.
Jubilejas gadā jaunieši iepazīst, kā veidojas Eiropas Savienības politika, tiekas ar ES dalībvalstu vēstniekiem, iepriekšējā tikšanās notikusi Vācijas vēstniecībā Latvijā. Diskusijās skolēni mācās saskaņot atšķirīgus viedokļus un pieņemt kopīgus lēmumus. Tieši tas nepieciešams arī ES likumdošanas procesā, un šādi pasākumi jauniešiem palīdz labāk izprast Eiropas Parlamenta darbu, kurā ir 720 deputāti, kas pārstāv visu 27 Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus.
Pagājušajā gadā skolēni izzinājuši, kas un kā veido politiku Eiropas līmenī – kā darbojas ES institūcijas un kā to lēmumi ietekmē Latviju. Jaunieši tikušies ar Eiropas Parlamenta deputātiem, paši radījuši desmitiem politiskas un praktiskas idejas sociālu, ekonomisku pārmaiņu ieviešanai ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Labāko projektu autori savas idejas prezentējuši festivālā "Lampa" Cēsīs, saņemot arī EP deputātu atzinību.
EP Vēstnieku skolas darbojas visās EP dalībvalstīs. Latvijā šo programmu īsteno EP birojs sadarbībā ar pedagogiem un kopš programmas sākuma tajā iesaistījušies vairāk par 50 000 skolēniem un 200 skolotājiem no 95 skolām visos Latvijas novados. Skolotāji programmā gūst metodisko atbalstu, bet skolēni – pilsoniskās līdzdalības prasmes un zināšanas par Eiropas Savienību.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
