No šodienas Valsts policijā jauna kārtība ar tehniskajiem līdzekļiem fiksēto sodu apstrādē. Turpmāk lēmumus par stacionāro un pārvietojamo fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem sistēma pieņems automātiski, vēsta 360TV Ziņas.
Šoferiem galvenās izmaiņas būs jūtamas sodu saņemšanā un apstrīdēšanas procesā.
Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis skaidro, ka automatizācija paātrinās procesu un uzlabos šoferu tiesības: "Šo lēmumu apstrāde un pārkāpumu apstrāde notiks ātrāk, automatizēti. Šis transporta līdzekļa īpašnieks lēmumu par piemēroto sodu saņems ātrāk, līdz ar to viņam arī būs iespējas ātrāk realizēt savas tiesības, proti, tiek palielināts arī pārsūdzības termiņš – 30 dienas."
Saņemot lēmumu par sodu, tajā būs iekļauta īpaša norāde par to, ka lēmums pieņemts bez tiešas cilvēka iesaistes, kā arī informācija par iespējām to apstrīdēt.
Pārsūdzības termiņš ir viens mēnesis no paziņošanas brīža.
Juris Jančevskis: "Ja gadījumā cilvēkam ir kādas neskaidrības, viņam ir tiesības izteikt savu viedokli vai nu telefoniski, vai ar e-pasta starpniecību, un tādā gadījumā, ja policijas darbinieks, pārbaudot šo informāciju, redzēs, ka šis lēmums ir prettiesisks, tas nekavējoties tiks atcelts."
