Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes darbinieki Pāternieku robežpunktā atklājuši apjomīgu kontrabandas kravu — 3 502 000 cigaretes, kas bija paslēptas metāla spaiņos zem zāģskaidām, informēja VID.
Krava Latvijā iebrauca 27. novembrī ar Kazahstānā reģistrētu kravas auto. Balstoties uz riska analīzi, transportlīdzeklis tika novirzīts rentgena pārbaudei, kuras attēli radīja aizdomas par slēptām precēm. Padziļinātajā kontrolē
atklājās, ka deklarēto roku mazgāšanas līdzekļu vietā spaiņos sabērtas zāģskaidas, bet zem tām — dažādu marku cigaretes
"NZ Gold", "Queen Menthol" un "Minsk Superslims" ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Kopumā izņemtas 175 100 cigarešu paciņas. VID aplēses liecina, ka par šādu kravu valsts budžetā netika samaksāti nodokļi vairāk nekā 895 000 eiro apmērā.
Tā kā konstatētas kontrabandas pazīmes, materiāli nodoti VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldei, kas uzsākusi kriminālprocesu par kontrabandu lielos apjomos. Pirmstiesas izmeklēšana turpinās, un plašāka informācija netiek atklāta.
