9. decembrī ap plkst. 7.54 Bauskas novada Vecumnieku pagasta Beibežos uz autoceļa V1011 kāds "Ford S-Max" vai "Ford C-Max" vadītājs notrieca 1947. gadā dzimušu sievieti, Valsts policija raksta sociālajā medijā "Facebook".
Cietusī sieviete gāja bojā notikuma vietā. Vadītājs sākotnēji apstājās, taču drīz pēc tam pameta negadījuma vietu, par notikušo neziņojot un atstājot cietušo bez palīdzības.
Sadursmē transportlīdzeklim nolauzts labās puses spogulis un bojāta logu tīrāmā slotiņa.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus un ikvienu, kura rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija.
Tāpat iedzīvotāji, kuru automašīnās ir videoreģistratori un kuri minētajā laikā brauca garām notikuma vietai, aicināti pārbaudīt ierakstus un sazināties pa tālruni 63902108 vai 112.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu