Prokuratūra nosūtījusi Rīgas rajona tiesai krimināllietu pret māti, kuru apsūdz nolaidīgā rīcībā, kā rezultātā pērn Ropažu novadā noslīka viņas sešus gadus vecā meita, informēja prokuratūra.
Apsūdzība celta par cietsirdību pret nepilngadīgo, nodarot fiziskas ciešanas, un prettiesisku nonāvēšanu nevērības dēļ.
Sieviete bija palaidusi meitu spēlēties ārā vienu pašu, bet pati palikusi mājās,
turklāt bijusi psihotropo vielu ietekmē,
tādējādi atstājot bērnu bez uzraudzības ziemā un tumšajā diennakts laikā.
Nākamās dienas rītā meitene tika atrasta bez dzīvības pazīmēm piemājas dīķī.
Apsūdzētā savu vainu atzinusi pilnībā. Prokuratūra norāda, ka lieta apliecina — vecāku nolaidība attiecībā pret bērnu var novest pie kriminālatbildības.
