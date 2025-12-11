Pēc tam, kad realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova apciemoja savu meitu, viņa ir atgriezusies ikdienas rutīnā Dekšārēs, ko pati dēvē par atgriešanos "realitātē". Tieši brīdī, kad viņa cītīgi kurina krāsni, viņas uzmanību piesaista ziņa no vīrieša, ar kuru Margaritai, šķiet, ir izveidojies emocionāls kontakts.
Klausoties audio ziņojumu, kurā vīrietis jautā par lidmašīnas biļešu iegādi, Margarita emocionāli iesaucas: "Vai, mans Maksītis!" Izrādās, ir kāds notikums, par kuru Kolosovas darba devējs uzzinājis tikai pirms divām dienām. Margarita pauž, ka viņai prātā ir skaidrs nodoms, kuru viņa ir nolēmusi realizēt – aizlidot pie jauniegūtā drauga.
Šova zvaigzne stāsta, ka jau kādu laiku viņai ir kontakts ar ārzemnieku. Komunikācija starp abiem notiek sociālo tīklu vidē. "Pēkšņi izlēca rullītis ar tādu humora piesitienu. Uzspiedu uz profila – tur cilvēks ar bērniņiem, ģimenes cilvēks," viņa atklāj. Margarita uzņēmusies iniciatīvu uzrakstīt viņam, un sākumā saruna virzījās par darba jautājumiem.
Laikam ritot, viņi pārgāja uz privātāku saziņas veidu – platformu WhatsApp. Tur Margarita uzzināja interesantas detaļas par viņa personīgo dzīvi. "Es uzzinu, ka viņam ir trīs bērni – divi no pirmās, viens no otrās laulības. Un sieva vēl ir stāvoklī. Kad paprasīju, cik viņam ir gadu, 30 esot. Jaunākajai meitai (no otrās laulības) esot 14 gadi! Tad tu nesaproti, cik gados viņi tur sāk pāroties," viņa pārsteigti stāsta.
Kopīgas sarunas laikā, kad Margarita pieminēja tuvojošos auksto laiku Latvijā, vīrietis ieminējies par vēlmi atbraukt pie viņas ciemos. Margarita esot noskaidrojusi detaļas un tagad dod mājienus, ka ir gatava pati uzsākt ceļojumu.
VIDEO:
