Privātmājas ugunsgrēkā Daugavpilī dzīvību zaudējusi sieviete, bet viņas dzīvesbiedrs izglābts. Liesmas pamanīja viņu paziņa Aleksandrs, kurš bija atnācis pie draugiem pakaļ aizmirstam urbim, ziņo raidījums "Degpunktā".
Aleksandrs stāsta, ka jau esot pie mājas redzējis melnus dūmus. Ieejot iekšā, viņš redzējis sievieti:
"Viņa dega kā svece, viņa bija aizdegusies pie plīts."
Aleksandrs meties liesmas dzēst ar ūdeni no akas, taču uguns tikai pieņēmās spēkā. Viņš paspēja izvilkt no mājas vēl pie samaņas esošo vīrieti, kuru mediķi nogādāja slimnīcā stabilā stāvoklī.
Aleksandrs pieļauj, ka sieviete nav spējusi izglābties, jo alkohola dēļ viņai bijušas grūtības pārvietoties. Kaimiņi norāda, ka pāris bieži lietojis alkoholu un mājā bieži uzturējušies nevēlami viesi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ugunsgrēks noticis virtuvē un izpleties sešu kvadrātmetru platībā. Ēkā nebija uzstādīts dūmu detektors — glābēji atgādina, ka dūmu detektori glābj dzīvības.
