Ministrs aptur un sola pārstrādāt Jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars apturējis un solījis, ka tiks pārstrādāti Jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāna priekšlikumi. Ņemot vērā iesaistīto pušu, tai skaitā piekrastes zvejnieku un ūdens sporta pārstāvju paustos viedokļus, sabiedriskā apspriešana par minēto plānu ir apturēta. Priekšlikumi bija tapuši, lai nodrošinātu jūras biotopu, sugu saglabāšanu un migrējošo putnu barošanās un ziemošanas vietu aizsardzību. Bet daudzi zvejnieki sašutuši, ka plānotie ierobežojumi būtiski skars zveju plašos jūras apgabalos Latvijas piekrastē, ietekmēs viņu ikdienas nodarbošanos un iztiku.
Vēl viena iecere, kas skar jūru un par ko uztraukusies daļa sabiedrības, ir iecerētais projekts par varavīksnes foreļu audzēšanu Rīgas līča rietumu krasta pusē, Rojas un Mērsraga tuvumā. Cilvēki bažījas, ka tas apdraudētu jutīgo Baltijas jūras ekosistēmu un kaitētu piekrastes ekonomikai.
