Sezonu sācis ļoti blāvi, pēdējo nedēļu laikā laukumā jau redzams pavisam cits basketbolists – Kristaps Ķilps iejuties "VEF Rīgas" sastāvā un demonstrē rezultatīvu sniegumu.
Pirmā uzvara
Sezonas pirmajos divos FIBA Čempionu līgas mačos Ķilps no spēles realizēja divus no 21 metiena un kopā guva septiņus punktus, bet iepriekšējos divos visi rādītāji gājuši uz augšu un viņš bijis komandas rezultatīvākais spēlētājs. "VEF Rīga" turnīra piektajā spēlē izcīnīja pirmo uzvaru, mājās ar 76:62 pārspējot Ungārijas "Szolnoki". Kristaps Ķilps guva 19 punktus. Mājinieki, sākot ar otro ceturtdaļu, kontrolēja spēli, pretiniekiem atgūties neļāva Iļja Sidorovs, realizējot piecus no astoņiem tālmetieniem un kopā gūstot 17 punktus, bet zem groziem saimniekoja Arnaldo Toro – 18 atlēkušās bumbas, septiņas no tām uzbrukumā. Puertorikānis iepriekšējā nedēļā pret "Valmiera Glass VIA" laboja Latvijas – Igaunijas līgas rekordu, pie sāncenšu groza paņemot 16 bumbas. Adrianam Andževam personiskie turnīra rekordi – 30 minūtes un četras rezultatīvas piespēles.
Negaidīti pārliecinoša uzvara par spīti tam, ka ar potītes traumām izkrituši Dairis Bertāns un Rostislavs Novickis. Komandā debitēja jau vasarā nolīgtais, bet tobrīd savainojumu guvušais ASV garais spēlētājs Bens Karlsons.
"Izcilas emocijas," "Latvijas Avīzes" apsveikumus par pirmo uzvaru karjerā FIBA Čempionu līgā ar prieku saņēma Kristaps Ķilps. "Beidzot uzvarējām, izbraukumā viņiem zaudējām ar vienu punktu, vajadzēja revanšēties. Skatījāmies video, ņēmām vērā kļūdas. Nejutu spiedienu, ka šai spēlei ir "būt vai nebūt" svars. Ja darām to, ko prasa treneris, tad viss sanāk. Labi spēlējām gan uzbrukumā, gan aizsardzībā."
Neizteiksmīgā sezonas starta iemesli viņam neesot skaidri, bet prieks, ka pārliecība atgriezusies:
"Fiziski jutos labi, nevarēju iemest. Treneris jau no sagatavošanās posma pēc katra treniņa liek papildus mest, kaut kad vajadzēja atvērties."
"Neesmu lielo pilsētu cilvēks"
Pirmajā spēlē pret Atēnu "AEK" Ķilpu pakritizēja komandas fanu sektors. "Neņēmu to pie sirds, nespēlēju labi. Man bija ļoti svarīgi, ka treneris aizstāvēja publiski, esmu pateicīgs," viņš atceras Mārtiņa Gulbja repliku uz fanu izsaukumiem.
"VEF Rīga" ar vienu uzvaru piecās spēlēs ir pēdējie, ceturtie grupā. Noslēdzošā cīņa otrdien viesos pret Levices "Patrioti", kam mājās zaudējums ar 19 punktiem. Slovākiem un ungāriem ir pa divām uzvarām. Ja "Szolnoki" pēdējā kārtā neuzvarēs "AEK", rīdziniekiem iekļūšanai "play in" kārtā pietiks ar jebkādu uzvaru. Ja tomēr ungāri uzvarēs, tad Latvijas čempioniem vajadzēs +20. Abi mači sāksies vienā laikā.
"Nav nekāda vaina, lai gan neesmu lielo pilsētu cilvēks, sastrēgumi," par iejušanos Rīgā stāsta Kristaps Ķilps, kurš nāk no Kandavas, ilgus gadus spēlējis Ventspilī un iepriekšējos divus – Liepājā. Viņš šobrīd mitinās Piņķos, līdz treniņiem Olimpiskajā sporta centrā tiek 25 minūšu laikā.
24 gadus vecais basketbolists novembrī Latvijas izlases rindās pret Nīderlandi guva 15 punktus, pret Austriju – piecus. "Pirmajā treniņā, kad iedeva visu informāciju, likās, ka grūti saprast, bet ar katru treniņu samazinājās un darījām jau noteiktas lietas. Nedēļas laikā grūti pielāgoties, uz nākamo logu būs vieglāk," Kristaps neslēpj, ka jaunā galvenā trenera Sito Alonso taktiskajā zīmējumā bijis daudz svaigu nianšu. Viņš ievērojis, ka šo to no spāņu speciālista aizguvis viņa asistents izlasē Kaspars Vecvagars, kurš pirmo sezonu vada "Valmieru Glass VAA". Ķilpam gan tas grūtības nesagādāja, valmieriešu grozā saberot 29 punktus.
Grūtas nedēļas
- Mārtiņš Gulbis, "VEF Rīga" galvenais treneris: "Pēdējās divas nedēļas bija vienas no grūtākajām trenera karjerā, savainojumu dēļ izkrīt puiši. Taču ir jāuzvar, laika nav, cieņa katram spēlētājam, kurš devās laukumā. Nebija skaista spēle, bet rezultāts ir svarīgākais. Bens Karlsons aizvadījis divus kontakta treniņus un nav vēl pilnībā gatavs, bet spēlē viņš izskatījās labāk nekā treniņos. Ja jūs redzētu, kā Kristaps Ķilps strādā dienu no dienas, tad šāds sniegums ir likumsakarīgs. Novēlu turpināt šādā pat manierē, vēl vairāk rūpēties par savu ķermeni. Viņam ir ļoti labs nogrieznis, brīžiem pat dominējošs."
