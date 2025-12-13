ASV atcels sankcijas Baltkrievijas kālija karbonāta nozarei, paziņoja ASV īpašais sūtnis Baltkrievijā Džons Kouls.
Piektdien un sestdien Koulam Minskā bija sarunas ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko.
Kouls žurnālistiem divu dienu sarunas raksturoja kā "ļoti produktīvas", vēstīja Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra "Belta".
Sarunās galvenā uzmanība tika pievērsta pasākumiem, lai normalizētu attiecības starp Vašingtonu un Minsku, kā arī sankciju atcelšanai un Baltkrievijas politieslodzīto atbrīvošanai, sacīja Kouls. Viņš arī teica, ka, palielinoties dialogam, abu valstu attiecības virzās no "maziem soļiem uz pārliecinošākiem soļiem".
Sarunās tika apspriesta arī Venecuēla, kā arī Krievijas iebrukums Ukrainā, ziņoja "Belta".
Kouls žurnālistiem sacīja, ka Lukašenko devis "labus padomus", kā risināt konfliktu, norādot, ka Lukašenko un Krievijas diktators Vladimirs Putins ir "ilggadēji draugi" ar "vajadzīgo attiecību līmeni, lai apspriestu šādus jautājumus".
"Protams, prezidents Putins var pieņemt dažus padomus, bet citus ne," sacīja Kouls.
Gadiem ilgi Maskavas sabiedrotā Baltkrievija ir bijusi pakļauta Rietumvalstu sankcijām gan cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, gan atļaujas Krievijai izmantot savu teritoriju, lai īstenotu atkārtoto iebrukumu Ukrainā.
Iepriekšējo reizi ASV amatpersonas ar Lukašenko tikās septembrī, kad Vašingtona paziņoja par daļas sankciju mīkstināšanu, jo Baltkrievija atbrīvoja vairāk nekā 50 politieslodzīto, ļaujot viņiem doties uz Lietuvu. Kopumā kopš 2024. gada jūlija Baltkrievija ir atbrīvojusi vairāk nekā 430 politieslodzīto, kas lielā mērā tiek uzskatīts par centieniem tuvināties Rietumiem.
ASV 2021. gadā ieviesa sankcijas pret Baltkrievijas kālija minerālmēslojuma ražošanas nozari, atbildot uz to, ka Baltkrievijas varas iestādes izprovocēja migrācijas krīzi uz savām robežām ar Eiropas Savienības valstīm un apspieda opozīciju.
Baltkrievija ir pasaulē nozīmīga kālija karbonāta minerālmēslojuma piegādātāja.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu