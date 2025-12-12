Realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra” Kambalu mājās strīds turpinās, pāris ir uz šķiršanās robežas. Pēc asām diskusijām pie vakariņu galda Kaspars uzņemas rūpi nomazgāt netīros traukus. Viņš velta asus vārdus sievai, pieminot viņas teikto, ka nav radusi vākt māju, jo ir augusi ar aukli un kalponi.
“Zini, man arī ir bijušas kalpones un šoferi, bet man nav kauns izdarīt kaut ko ar savām rokām. Man nav kauns satīrīt, ja vajag satīrīt. Es esmu mazgājis savas drēbes un visu darījis, bet tu uztaisi, ka tevi nemīl, jo nav divu veļas mašīnu, kalpones un vēl kaut kā?” prāto Kaspars Kambala.
Olga vārās dusmās: “Ja tu izvēlējies tik stulbu, sliktu sievu, tad tā ir tava izvēle – tik slikta. Un značit visi pārējie tevi nopietni neuztver. Bet ja tu teiktu “mana sieva vislabākā, visskaistākā, visgudrākā”, tad citi teiktu – o, jā, tā tiešām ir!”
Kaspars atbild Olgai, ka viņa pati ir izvēlējusies vīru, kuru konstanti grib apsaukāt un pazemot: “[Tu man saki] “Kaut tu nosprāgtu”, “kaut tava ģimene nosprāgtu”. Es gribu vienkārši mierīgi, kā pieauguši cilvēki, bez balss pacelšanas un apsaukāšanās izšķirties, mierīgi sadalīt to, kas jāsadala. Tevi neinteresē, ka tavam vīram ir slikti, tevi interesē tikai tas, ko citi par tevi padomās televīzijā, un man ir kauns par to! Es vairs negribu dzīvot ar sievu, kurai ir tikai svarīgi, kā tu izskatīsies televīzijā. Tu zini, ka cilvēki pakaras, nošaujas? Arī Jānis Timma – viņam draugi domāja, ka viss ir labi, vēl kādam domāja, ka viss ir labi. Kad vīrs tev reāli pasaka, ka viņam ir slikti, viņam ir grūti, ka vienīgais, kas mani dara laimīgu, ir aiziet uz boksu trenēties, jo tur es izlieku sevi, tu pasaki: “Kā tev nav kauna parādīt, ka tev ir depresija? Cilvēki tagad slikti runā par mani.””
Tikmēr Olga steidz vīram jautāt: “Kad man ir slikti, tu esi blakus? Tu nobloķē! Tu pazūdi uz trim dienām! Tu vari iziet, pazust un nobloķēt! Kad es tev saku, ka mani var sist, varot, man var draudēt, mans vīrs nav vienkārši dabūjams nekur! Ko es tev sliktu daru? Es tevi krāpju, meloju vai apzogu? Ko es daru? Es kā sieviete pieprasu mīlestību, ziedus un vienreiz kafiju gultā! Un tagad es esmu slikta sieva! [..] Viss, atšujies no manis! Savāc savu uzvārdu un tinies!”
Kaspars atbild – kāpēc viņam būtu jāsatraucas par sievieti, kas ar viņu runā šādi: “Kad mani ir bijis reāli slikti, tu neesi bijusi tur!” Olga ir šokā par dzirdēto: “Tu debils esi? Tu šobrīd kopē manus vārdus, tas ir tik briesmīgi!” Kaspars saka: “Olga, man ir mazliet vairāk izglītības nekā tev, man nav jākopē tavi vārdi.”
