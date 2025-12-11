Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) ir apturējis Jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu un sola priekšlikumus pārstrādāt, informē ministra padomniece Sabīne Spurķe.
Lēmums pieņemts pēc tam, kad plāna risinājumus kritizēja iesaistītās puses — īpaši piekrastes zvejnieki un ūdens sporta pārstāvji, kuri iebilda pret paredzētajiem ierobežojumiem jūras teritorijās. Līdz ar to esošie priekšlikumi netiks virzīti tālāk. Darbs pie plāna izstrādes tiks turpināts.
Decembra sākumā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Salacgrīvas birojā notika plāna sabiedriskā apspriešana. DAP projekta "Life Reef" vadītāja Ilze Sabule skaidro, ka
plāna mērķis ir sabalansēt dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nodrošinot jūras biotopu un sugu saglabāšanu, kā arī ilgtspējīgu attīstību.
Aizsargājamo jūras teritoriju tīkls veidots kopš 2010. gada un ir daļa no Eiropas "Natura 2000" sistēmas. Plāna ietvaros veikta jūras bioloģiskās daudzveidības izpēte Latvijai piekritīgajos ūdeņos un piedāvāti risinājumi teritoriju paplašināšanai, izveidojot funkcionālās zonas sabalansētai dabas un saimnieciskās darbības līdzāspastāvēšanai.
Vislielākie iebildumi saņemti no piekrastes zvejniekiem, kuri uzsver, ka jaunie noteikumi būtiski ierobežotu zveju plašās piekrastes teritorijās. Tas, viņuprāt, smagi skartu Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastes ciemus un pilsētas, kur zvejniecība un ar to saistītā pārstrāde ir nozīmīgs ienākumu avots daudzām ģimenēm un uzņēmumiem.
