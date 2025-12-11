Dažkārt gadās, ka par kāda aforisma autoru eksperti strīdas, tomēr atziņas neskaidrā izcelsme nemazina tās jēdzīgumu. 

Piemēram, politikas zinātnes klasiķei Hannai Ārentei piedēvē šādu jautājumu: "Ko mēs pazaudēsim, ja uzvarēsim?"

Interpretējot šo aicinājumu uz refleksiju Latvijas priekšvēlēšanu kontekstā, es to neuztvertu kā rekomendāciju neiesaistīties cīņā par vēlētāju balsīm. Politiskā konkurence ir nepieciešama, un šī konkurence arī nozīmē, ka kāds būs uzvarētājs, bet kāds zaudētājs. Jautājums ir par to, ko darīt, lai pēc šī ugunīgā priekšvēlēšanu perioda nebūtu tā, ka sacensību uzvarētāji paši nav sevišķi laimīgi.

Lasītāji var iebilst, ka tik bažīgam tonim nav pamata. Tie, kuri seko politikai Latvijā, ir pamanījuši, ka kandidāti un konkurenti spēj dūšīgi lamāt viens otru, lai vēlāk draudzīgi pačalotu un dažkārt pat strādātu vienā koalīcijā. Arī vēlētāji, protams, labprāt kritiski vērtē vēlēšanu iznākumu, tomēr drīz vien šī tēma zaudē skaudrumu.

