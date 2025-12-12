Rīgas dome sagatavojusi lēmumprojektu par pašvaldībai piederošā namu apsaimniekotāja "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) pārdošanu. Pirms uzņēmuma akciju nonākšanas biržā RNP plānots reorganizēt un pārveidot par akciju sabiedrību.
Sākotnēji paredzēts publiskā piedāvājumā pārdot 51% akciju, iekļaujot tās Baltijas regulētajā tirgū un uzsākot tirdzniecību oficiālajā sarakstā. Pēc kontrolpaketes pārdošanas pašvaldība plāno atteikties arī no atlikušajām daļām.
Lai nodrošinātu plašāku sabiedrības un investoru iesaisti,
piedāvājums būs pieejams arī privātajiem ieguldītājiem, kuriem ļaus iegādāties līdz 15% akciju.
Rīgas pašvaldība plāno pilnībā izbeigt līdzdalību RNP līdz 2028. gada beigām, bet izšķirošo ietekmi — ne vēlāk kā līdz 2027. gada beigām.
RNP šobrīd pilnībā pieder Rīgas domei. Uzņēmuma apgrozījums 2024. gadā sasniedza 80,6 miljonus eiro, peļņa — 9 miljonus eiro. Uzņēmumā strādā apmēram 2000 darbinieku, un tas pārvalda aptuveni 3500 ēku.
