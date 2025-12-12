Dziedātāja un dziesmu autore Emīlija Loze klausītājiem nodod savu jaunāko singlu "Out My Head" — ritmisku Housežanra kompozīciju, kas tapusi sadarbībā ar producentiem heywhosthatkid un Deivv. Dziesma veidota kā dejiska, viegli hipnotiska un enerģiska skaņu telpa, kas piemērota gan ballītēm, gan brīvā laika pavadīšanai.
Līdz šim klausītāji Emīliju atpazīst pēc singliem "Meantime", "Neizteiktie Sapņi", kā arī no sadarbības ar grupu "Olas" dziesmā "Viss, ko gribu". Ar "Out My Head" Emīlija turpina attīstīt savu skanējumu, šoreiz pievēršoties mūsdienīgai elektroniskajai deju mūzikai, saglabājot melodisku pieeju un viegli atpazīstamu vokālo rokrakstu.
Producentu iesaiste piešķir skaņdarbam mērķtiecīgu klubmūzikas struktūru:
heywhosthatkid veido dziesmas tiešo, ritmisko pamatu, savukārt Deivv rada telpisku, dinamisku skanējumu, kas ļauj ierakstam attīstīties un noturēt enerģiju visas dziesmas garumā.
Dziesma atklāj nepārejošu emociju plūdumu — domas, no kurām nav viegli izrauties. "Out My Head" šo stāstu ataino caur kustību un impulsu, nevis drāmu, radot mūziku, kas vienlaikus atbrīvo un aizrauj.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu