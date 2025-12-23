Dž. Dž. Džilindžera režisētā melnā humora komēdija "Perfektie", kas veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas "Perfekties svešinieki" ("Perfetti sconosciuti") scenārija, ir asprātīgs, melnā humora piesātinās stāsts, kurā septiņu draugu vakariņas pārvēršas spēlē, atklājot viņu slēptākos noslēpumus. Filma pirmizrādi piedzīvos 2026. gada 11. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas". Noskaties komēdijas "Perfektie" reklāmas rullīti!
Filmas "Perfektie" stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir?
Lomās būs iespēja redzēt: Dārtu Daneviču, Daini Grūbi, Intaru Rešetinu-Pētersonu, Lindu Kalniņu, Mārtiņu Eglienu, Jāni Āmani, Aneti Kursīti un Santu Breikšu.
Par filmas stāstu un tā emocionālo šķautni dalās aktrise Dārta Daneviča, uzsverot filmas universālo vēstījumu: "Šī filma ir atgādinājums, ka neeksistē perfektas ģimenes un nevainojamas dzīves. Mēs nekad patiesi nezinām, kas slēpjas aiz skaistajām māju fasādēm un sakoptajām sejām. Ikvienam ir savas problēmas, savi izaicinājumi un, jā, arī savi noslēpumi. "Perfektie" ir kā drošs logs, caur kuru ieskatīties citu dzīvē un vienlaikus ieraudzīt mūs pašus. Varbūt kāds no varoņiem ir mūsu pašu atspulgs, līdzinieks kādam raksturam, lēmumam vai situācijai. Filma liek sev pajautāt: kurš tad mēs katrs esam šajā stāstā un kāpēc?"
Savukārt aktieris un režisors Intars Rešetins-Pētersons saka: "Šī stāsta naratīvs ir šodienas spoguļattēls tām vērtībām, pēc kurām katrs izvēlamies dzīvot. Interesantākais ir tas, ka izrādās, katram tās ir savas. Draudzības un attiecību pārbaudījums viena vakara laikā, kas ne visiem beidzas kā iecerēts."
Filma "Perfektie" veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas scenārija "Pilnīgi svešinieki" ("Perfetti sconosciuti"), kas ieguvusi David di Donatello balvu kā Labākā filma. Kinolente uzņemta trīs valstu versijās – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – vienās un tajās pašās lokācijās Viļņā. Šis ir līdz šim nepieredzēts projekts Baltijas kinovēsturē, kas apvienojis reģiona producentu un radošo komandu spēkus, radot gan vienotu vizuālo pasauli, gan trīs unikālas interpretācijas par stāstu, kurā septiņi seni draugi vienas vakariņu nakts laikā atklāj savus slēptākos noslēpumus.
Latvijas versijas režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, producents Kristians Alhimionoks ("Centaur Films"). Oriģinālo scenāriju ("Perfetti sconosciuti") sarakstīja Paolo Dženovēze, Filipo Boloņja un Paolo Kostella, bet adaptāciju veidojis Dž. Dž. Džilindžers. Operators Mihkels Soe, mākslinieks Gregs Zundelovičs un kostīmu māksliniece Anda Ščerbaka.
Lietuvas versijas režisors – Dainius Kazlauskas, Igaunijas – Arun Tamm.
