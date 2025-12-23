Ziemassvētku laikā ik gadu netrūkst arī svētku dekoru zagļu, šogad jau bijuši vairāki šādi gadījumi. Viens no tiem fiksēts Jaungulbenē, kur jauniešu kompānija, iespējams, alkohola reibumā un aiz garlaicības, nozaga pie vietējā veikala izliktu Ziemassvētku eglīti, ziņo raidījums "Degpunktā".
Eglīti pie veikala "Aibe", ko vietējie dēvē par Uguntiņu, piektdien bija uzstādījusi un izrotājusi Irita. Taču prieks izrādījās īslaicīgs — svētdienas rītā kolēģe atsūtīja fotogrāfiju, ka svētku dekors ir pazudis. Videoieraksti atklāj, ka ap pusčetriem naktī pie veikala piebrauca "Volvo" ar vairākiem jauniešiem, no kuriem divi devās pie eglītes.
"Sajūtas bija briesmīgas. Kā es teicu draudzenēm, man sajūta vakar bija, ka kāds ir nomiris.
Ka tā var izdarīt. Ja tu tā centies no sirds un dvēseles. Centies, lai būtu skaisti. Kāds tā vienkārši sadzēries vai kādā stāvoklī, es nezinu, var tā izdarīt. Tik drausmīgi. Tik brutāli viņi ņem un bāž to eglīti mašīnā ar visu podu, un viņa neiet. No poda izrauj ārā. Briesmīgi vienkārši," saka Irita.
Kad eglīte beidzot tika iestumta automašīnā, jaunieši aizbrauca, atstājot aiz sevis nekārtību. Ilgi gan viņus meklēt nevajadzēja —
vietējo starpā ātri noskaidrojās, ka kompānija ieradusies no netālā Stāķu ciema.
Viens no puišiem vēlāk piezvanījis veikala vadībai, atvainojies un skaidrojis, ka bijis stipri iereibis un pat neatceroties, kur eglīte palikusi.
Situācija tomēr nav uzskatāma par nevainīgu joku — ja lieta nonāks policijā, notikušais tiks vērtēts kā zādzība. Eglītes podā cena ir vismaz daži desmiti eiro, turklāt papildu zaudējumus veido arī rotājumi.
